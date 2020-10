Quibi anuncia su cierre seis meses después de su lanzamiento

La plataforma de contenidos de breve duración Quibi ha hecho honor a su filosofía de producción original anunciando su cierre tras seis meses de actividad. El proyecto impulsado por el influyente Jeffrey Katzenberg, exmandatario de Disney y cofundador de DreamWorks Animation, y Meg Whitman, expresidenta de eBay, se ha ahogado sin llegar a atisbar la orilla, ya que ni siquiera la inversión de 1.800 millones de dólares con la que había arrancado su andadura ha sido suficiente para generar una propuesta diferencial.

Liam Hemsworth en 'Most Dangerous Game', una de las series de lanzamiento de Quibi

El anuncio del cese de la actividad se ha hecho público a través de una carta de Katzenberg y Whitman dirigida a los empleados y socios de la compañía, como recoge Deadline. Por el momento, se desconoce en qué momento se producirá el cierre definitivo de Quibi. En todo caso, cuando finalice la liquidación, lo cual podría llevar meses, se avisará a los suscriptores.

La prioridad en este momento es vender el contenido generado, que alcanza el centenar de producciones originales, a potenciales compradores. Incluso se valora transferir el servicio al completo a otra compañía, pero por ahora estas negociaciones no han arrancado por fuerza. Cabe recordar que desde que el proyecto comenzara a desarrollarse en verano de 2018, se fue atrayendo a talentos de Hollywood como Sophie Turner, Anna Kendrick, Antoine Fuqua o Sam Raimi. Ese repertorio de estrellas sirvió para hacer algo de ruido cuando Quibi se lanzó el día 6 del pasado mes de abril, pero tras esa salida al mercado se ha diluido en un terreno tan sobrepoblado como el del streaming.

Stephan James en '#Freerayshawn', ganadora de dos Emmy

¿Víctima de la pandemia?

La llegada de Quibi a nuestros móviles se produjo en plena pandemia de coronavirus, invalidando su propuesta por el consumo rápido de sus contenidos durante el trajín del día a día. Aun así, otros servicios como YouTube o TikTok no habrían disminuido su impacto durante ese tiempo, como señala el analista Bruce Leichtman. A diferencia de esas competidoras, Quibi conlleva una suscripción mensual de 5 dólares con publicidad u 8 sin publicidad, aunque en España desembarcó únicamente con la opción más costosa.

El lanzamiento de Quibi fue acompañado de un periodo de prueba de 90 días, que sirvió de aliciente para que 5,6 millones de personas le dieran una oportunidad al servicio. Sin embargo, cuando llegó el momento de comenzar a pagar, tan solo lo hizo un porcentaje muy bajo de los usuarios, aunque la cifra no se ha llegado a confirmar. Esta dura realidad, sumada al hecho de que el plan para lanzar la aplicación en televisión ha llegado demasiado tarde, ha provocado que Katzenberg y Whitman hayan optado por repartir los 350 millones de dólares que quedarían en las arcas de la empresa entre sus inversores, que incluyen a conglomerados tan poderosos como Disney, Sony, Viacom o NBCUniversal.

Suma de factores

A pesar del evidente efecto negativo provocado por la pandemia, en la carta mencionada previamente se apunta a que podría no ser la única razón: "Quibi no está triunfando. Probablemente por dos motivos: porque la idea en sí misma no era lo suficientemente potente como para justificar un servicio de streaming independiente o por el momento. Desgraciadamente, nunca lo sabremos, pero sospechamos que ha sido una combinación de las dos. Las circunstancias de hacer el lanzamiento de la pandemia son algo que nunca podríamos haber imaginado, pero otros negocios han afrontado este desafío si precedentes y han salido airosos. Nosotros no hemos sido capaces."