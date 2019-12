Todas las series originales de Quibi, la plataforma de episodios cortos que llega en abril de 2020

Vivimos tiempos en los que no tenemos tiempo para abarcar la extensísima oferta de cadenas en abierto, cadenas de pago y plataformas de streaming. Una serie con duración superior a 40 minutos comienza a parecernos demasiado larga y, pese a todo ello, queremos consumir contenido a cada segundo, estemos donde estemos. Han pasado ya dos años desde que Jeffrey Katzenberg observó esta tendencia entre el público y decidió crear Quibi, una nueva plataforma que será lanzada el 6 de abril de 2020.

La idea es ver sus series y programas en tiempos muertos, en trayectos en el metro o mientras te tomas un café para desconectar por la tarde, pero hay poco deen este concepto deque plantea Quibi. Su fundador, expresidente de Walt Disney Animation Studios y socio de Dreamworks,. Se estima que las diferentes inversiones superan ya los mil millones de dólares.

Quibi, la nueva plataforma de series cortas

Por ello, no es de extrañar que el proyecto haya seducido ya a estrellas como Sophie Turner, Joe Jonas, Zac Efron o Jennifer Lopez, así como a showrunners como Michael Hirst, Guillermo del Toro o su gran fichaje, Steven Spielberg. Con su innovador modelo, Quibi se convierte en un reducto de creatividad que puede permitirse dar oportunidades a historias e ideas que no tienen cabida en las grandes cadenas, ya que, de hecho, muchas de ellas ya fueron presentadas y rechazadas antes.

Diseñada exclusivamente para dispositivos móviles, Quibi tendrá un precio de 4,99 dólares al mes con anuncios breves o 7,99 dólares sin publicidad. No está claro si su uso estará disponible fuera de Estados Unidos. Los directivos confían en ofrecer unos 7.000 vídeos en su primer año de todo tipo de producciones, desde series de drama y humor hasta píldoras informativas dos veces al día, realities o historias que solo pueden verse a una hora determinada. Es el triunfo definitivo del camino que inició la webserie a principios de los 2000. Pasen y vean.

Dramas

Sophie Turner protagoniza 'Survive'

1. '#FreeRaySean': reboot de la clásica "Tarde de perros" (1975). Rayshawn (Stephan James) es un veterano de Iraq que se amotina en su apartamento tras una venta fallida de drogas. Un policía (Laurence Fishburne) trata de convencerle de que se entregue.

2. 'Charlemagne': el creador de 'Vikings', Michael Hirst, se atreve con otro drama histórico basado en la vida del emperador Carlomagno.

3. 'Crazy Talented': dirigida por Doug Liman ("El caso Bourne"), un carismático líder hace creer a pacientes psiquiátricos que tienen poderes extraordinarios y deben evitar que unas armas alienígenas acaben en las manos equivocadas.

4. 'Don't Look Deeper': serie de ciencia-ficción protagonizada por Emily Mortimer y Don Cheadle. Una estudiante de instituto se da cuenta de que puede que no sea humana y comienza a investigar sobre su verdadera naturaleza.

5. 'Frat Boy Genius': biopic de Evan Spiegel, el fundador de Snapchat, al más puro estilo "La red social".

6. Precuela de 'El Señor de los Cielos': Telemundo prepara esta precuela para Quibi, que narra el ascenso de Amado Carrillo Fuentes como capo del narcotráfico.

7. 'How They Made Her': thriller protagonizado por un personaje con inteligencia artificial, escrito por Jeff Lieber y Charlie McDonnell y dirigido por Catherine Hardwicke ("Trece", "Crepúsculo").

8. 'Survive': Sophie Turner y Corey Hawkins protagonizan este thriller de dos supervivientes de un accidente de avión en una remota montaña. Deberán trabajar juntos y enfrentarse a sus propios demonios si desean regresar a la civilización.

9. 'Swimming with Sharks': adaptación moderna de la película de Kevin Spacey de 1995, en la que una joven asistente de cine debe lidiar con las intrigas y las manipulaciones del mundo de Hollywood.

10. 'The Fugitive': reboot de la serie de los 60 y la película de 1993 protagonizada por Harrison Ford. Mike Ferro, interpretado por Boyd Holbrook, trata de limpiar su nombre buscando al verdadero responsable de un atentado en Los Ángeles mientras huye de un policía (Kiefer Sutherland) que sigue sus pasos. Del creador de 'Prison Break', Nick Santora.

11. 'The Last American Vampire': adaptación de la novela homónima escrita por Seth Grahame-Smith, en la que una joven agente del FBI se alía con un vampiro de 500 años para proteger el mundo de una peligrosa amenaza.

12. 'The Stranger': thriller escrito y dirigido por Veena Sud ('The Killing') en el que una conductora recoge a un misterioso pasajero en Hollywood. A lo largo de doce horas, se ven envueltos en una persecución frenética.

13. 'When the Street Lights Go On': el asesinato de una joven pone patas arriba un barrio residencial. Está protagonizada por Queen Latifah y dirigida por Rebecca Thomas, que ha sido directora en 'Stranger Things'. El proyecto lleva circulando por festivales y cadenas desde 2011.

14. 'Wireless': Tye Sheridan da vida a un estudiante de instituto obsesionado con su teléfono móvil como única herramienta de supervivencia.

15. Serie de acción-thriller (sin título): Liam Hemswroth da vida a Dodge Maynard, un hombre en estado terminal que, en su afán por cuidar de su mujer embarazada, decide participar en un juego que resulta ser una peligrosa persecución. Cristoph Waltz forma parte también del reparto.

16. Serie de Guillermo del Toro (sin título): el ganador de dos Oscar se encuentra desarrollando una historia moderna sobre zombies.

Comedias

Eva Longoria, Alyssa Milano y Kendall Jenner

17. 'Action Scene': Kevin Hart se interpreta a si mismo intentando protagonizar una película de acción. Tras ser rechazado, acepta un papel que le lleva a vivir diferentes escenas de acción disparatadas con cameos de algunos de los mayores héroes del género de Hollywood.

18. 'Agua Donkeys': inspirado en el corto "Californian Napoleon Dynamite", dos empleados de una empresa de limpieza de piscinas buscan "el bronceado perfecto".

19. 'Dummy': Anna Kendrick y Donal Logue dan vida a una aspirante a escritora y su novio, así como la relación que establece ella con la muñeca hinchable de él.

20. 'Flipped': la pareja formada por Will Forte y Kaitlin Olson triunfa como dúo de decoradores en televisión cuando un cártel de narcotraficantes integrado por Andy García, Eva Longoria y Arturo Castro les secuestra para obligarles a renovar sus mansiones.

21. 'How to Lose a Guy in 10 Days': adaptación de la película "Cómo perder a un chico en 10 días", protagonizada por Matthew McConaughey en 2003. Una columnista tiene diez días para escribir un artículo sobre cómo espantar a un hombre, mientras que su blanco elegido, un ejecutivo publicitario, se propone enamorarla en menos de diez días.

22. 'Junior High': creada y protagonizada por el dúo youtuber formado por Jimmy Tatro y Christian Pierce, narra en clave de comedia su adolescencia en el instituto.

23. 'Kirby Jenner': Kirby Jenner, un hermano mellizo ficticio de Kendall Jenner, protagoniza esta parodia en la que tanto esta última como Kris Jenner realizan cameos y ejercen de productoras ejecutivas.

24. 'Last Resort': sitcom sobre una familia polinesia que dirige un resort en Hawaii. Su vida sufre un vuelco cuando un millonario se propone comprar su terreno.

25. 'Mapleworth Murders': misterio procedimental en forma de comedia, escrito y protagonizado por Paula Bell y John Lutz. La incógnita es resolver quién es el autor de múltiples asesinatos cometidos en un pequeño pueblo. Habrá cameos de cómicos como Fred Armisen, Tina Fey y Wanda Sykes, entre otros.

26. 'Nikki Fre$h': la serie toma un alter ego de Nicole Richie y la convierte en una rapera que intenta sacar adelante una línea de rap educativa y relacionada con el bienestar.

27. 'Royalties': Darren Criss es productor ejecutivo, protagoniza y escribe canciones en esta comedia que tiene como protagonista a un dúo de cantantes llamados Sara y Pierce.

28. 'Skinny Dip': basada en la novela de 2004 de Carl Hiaasen, se centra en una mujer rescatada por un policía retirado después que su marido le tire por la borda de un crucero. Ambos comienzan a maquinar para volverlo loco.

29. 'The Now': Dave Franco es Ed Poole, un hombre con tendencias suicidas cuyo padre y hermano ya se han suicidado. Por el bien de su madre intenta controlar sus instintos y aprende a vivir "el ahora". El reparto lo completan O'Shea Jackson Jr, Daryl Hannah, Bill Murray y Alyssa Milano.

30. 'Varsity Blues': una visión moderna de la película protagonizada en 1999 por James Van Der Beek, que además hará alguna aparición. La comedia sigue el día a día de los miembros de un equipo de fútbol de instituto y la dureza de su entrenador.

31. 'Winos': Thomas Lennon crea, escribe y protagoniza esta comedia de la que, además, es productor ejecutivo. Tras fracasar en la tecnológica Silicon Valley, un emprendedor fracasado se muda al campo para intentar sacar a flote un viñedo.

32. Serie de Cara Delevingne (sin título): la modelo y actriz se rodea de "una banda de acompañantes femeninas" para realizar parodias y sketches con un humor ácido.

Terror

Naomi Watts y Steven Spielberg

33. '50 States of Fear': Sam Raimi produce esta antología de terror inspirada en el folclore estadounidense. Los diferentes episodios estarán protagonizados por Rachel Brosnahan, Christina Ricci y Ming-Na Wen, entre otros.

34. 'Emma': AnnaSophia Robb da vida a una joven cuyo embarazo provoca sucesos inquietantes y levanta las sospechas de una posible conspiración.

35. 'Spielberg's After Dark': Steven Spielberg prepara esta serie de terror que, como gran novedad, solo se podrá disfrutar de noche.

36. 'Tomie': Alexandre Aja dirige esta adaptación en acción real del popular manga japonés. El misterioso asesinato de una adolescente es el punto de partida de la historia, antes de que las diferentes partes de su cuerpo empiecen a aparecer esparcidas por toda la ciudad.

37. 'Wolves and Villagers': Naomi Watts protagoniza esta serie descrita como "Atracción Fatal 2.0".

Informativos y Daily Essentials

Daily Essentials, los contenidos diarios de Quibi

38. '60 in 6': '60 Minutes', programa de actualidad de CBS, ofrece sus clásicos reportajes en una pieza de seis minutos, una décima parte de los originales.

39. BBC International: noticias internacionales ofrecidas por el gigante de la comunicación en piezas de cinco minutos durante cinco días a la semana.

40. E! News: información sobre famosos y cultura pop elaborada por dicho portal cinco días a la semana.

41. ESPN: noticias deportivas de la mano del canal de deportes ESPN.

42. 'Fresh Daily': programa de Rotten Tomatoes sobre programación en televisión, cines y plataformas de streaming. Se emite cinco días a la semana.

43. 'Late Night This Morning': resumen de Entertainment Weekly que recopila los monólogos, entrevistas y sketches de los programas estadounidenses de late night de la noche anterior.

44. 'NBC News': versión reducida del informativo de NBC. Ofrece dos ediciones diarias, una por la mañana y otra por la noche, cada una de seis minutos de duración.

45. Polygon: este portal abre una ventana diaria a la actualidad en videojuegos, comics y entretenimiento, profundizando en los temas más destacados.

46. 'The Drop': programa de actualidad sobre cultura hip-hop.

47. Telemundo: el canal hispano realiza dos ediciones de este informativo utilizando un punto de vista latino. Se realiza en inglés con el objetivo de llegar a un público bilingüe.

48. The Weather Channel: información meteorológica y noticias relacionadas con el tiempo, elaborado por el mencionado canal.

49. The Dodo: el medio animalista The Dodo ofrece las historias más emocionantes del día que han protagonizado animales.

50. TMZ: el portal rosa tiene su propio informativo dos veces al día, cinco días a la semana. En él informa sobre la última hora de los famosos, especialmente aquellos que interesan al público más millennial.

51. 'Your Daily Horoscope': colaboración con ATTN que combina astrología, humor y animación adulta para ofrecer el horóscopo diario de forma personalizada a través de doce personajes, uno por cada signo del zodiaco, que trabajan en la start-up tecnológica Estrella. Se emite cinco días a la semana, doce veces al día.

Reality, factual y documental

Joe Jonas, Jennifer Lopez, Zac Efron y Sasha Velour

52. '&Music': documental que pone el foco en los artistas que se esconden tras las grandes estrellas de la música, como coreógrafos, editores de vídeo o escenógrafos.

53. 'Beauty': con Tyra Banks delante y detrás de las cámaras, este docurreality anima a expandir el concepto de belleza descubriendo los distintos cánones tradicionales de otras culturas.

54. 'Benedict Men': docuserie sobre el equipo de baloncesto de Saint Benedict, un instituto masculino de Newark (Nueva Jersey) para jóvenes que proceden de entornos complicados.

55. 'Blackballed': documental sobre Donald Sterling, antiguo propietario de Los Angeles Clippers, y el escándalo que se produjo tras salir a la luz unas grabaciones en las que se le escuchaba hacer comentarios racistas.

56. 'Centerpiece': bajo la producción ejecutiva de Rashida Jones y Will McCormack, en cada entrega la artista floral Maurice Harris ayuda a un famoso invitado a explotar su vena creativa y confeccionar un centro de flores.

57. 'Chrissy's Court': una versión más desenfadada de los tradicionales programas de juicios. La modelo Chrissy Teigen recibe disputas domésticas y las resuelve con un veredicto legal acompañada de su madre, Vilailuck Teigen.

58. 'Cup Of Joe': el cantante y actor Joe Jonas protagoniza esta serie de viajes grabada durante la gira internacional "Happiness Begins Tour", que supone el regreso de Jonas Brothers. Un guía local le ayuda a descubrir las ciudades que va recorriendo junto a sus hermanos. ¿Aparecerán Madrid o Barcelona?

59. 'Fierce Queens': documental de BBC Studios sobre las hembras del mundo animal.

60. 'Fight Like A Girl': luchadoras profesionales de WWE ayudan a chicas jóvenes a superar problemas personales para convertirse en versiones "más duras, más fuertes y más sanas" de si mismas.

61. 'Killing Zac Efron': el actor Zac Efron se sumerge en la selva de una isla remota con el objetivo de vivir aventuras que le ayuden a abrirse un hueco entre los exploradores más famosos de la historia.

62. 'Last Looks': serie sobre crímenes reales que tuvieron lugar en la industria de la moda y la alta costura.

63. 'Memory Hole': bucea en clave de comedia en momentos vergonzosos de la cultura pop que muchos habrán olvidado o ni siquiera saben que ocurrieron. La primera temporada se centra en Canadá, por lo que está presentada por el canadiense Will Arnett ('Arrested Development').

64. 'Nightgowns': Sasha Velour, participante de 'RuPaul's Drag Race 9', produce estos ocho episodios que acompañan a ocho artistas mientras preparan sus actuaciones. El clímax final es un espectacular lipsync.

65. 'Potty Talk': talk show en el que el diseñador de moda Alexander Wang entrevista a famosos en el baño mientras hacen sus necesidades.

66. 'Punk'd': adaptación del formato de bromas de cámara oculta emitido en MTV entre 2003 y 2015.

67. 'Rapper Warrior Ninja': Eric Andre recupera uno de sus gags más famosos en Adult Swim, en el que cantantes de hip-hop intentan superar un circuito de obstáculo mientras hacen freestyle y son molestados por el presentador.

68. 'Shape of Pasta': el chef Evan Funke recorre Italia para conocer a ocho maestros diferentes de la pasta. Cada episodio descubre inusitadas técnicas y formas de elaboración de pasta.

69. 'Skrrt with Offset': famosos presentan sus coches al cantante de hip-hop Offset, aficionado al automovilismo, y comparten las historias que les unen a ellos. Detrás del proyecto se encuentra el británico Scott Weintrob, creador de 'Top Gear' y de 'Fastest Car' para Netflix.

70. 'Slugfest': documental sobre el nacimiento y la rivalidad de Marvel y DC, los dos gigantes del cómic, así como su influencia cultural. Está producido por los hermanos Anthony y Joe Russo, directores de películas como "Vengadores: Endgame".

71. 'Thanks a Million': un famoso dona 100.000 dólares a una persona que ha ejercido una gran influencia en su vida. El elegido dona la mitad del dinero a otra persona, de manera que la operación se va repitiendo hasta que se acaba el dinero. Se ha confirmado la participación de Jennifer Lopez, Kristen Bell y Tracy Morgan, entre otros.

72. 'The Daily Chill': combinando audios relajantes con vídeos singularmente satisfactorios, esta serie ayuda al espectador a desconectar mediante la cultura ASMR, fenómeno conocido como orgasmos cerebrales.

73. 'This Day in Useless Celebrity History': el patinador olímpico Adam Rippon rescata acontecimientos recientes de la cultura pop. Se emite de lunes a viernes, aprovechando el aniversario de estos momentos trash que no cambiaron el curso de la historia pero sí necesitas conocer.

74. 'You Ain't Got These': la actriz Lena Waithe ('The Chi', 'Master of None') explora temas sociales tomando como original punto de partida la moda de las zapatillas deportivas.

Concursos

Matt Rogers y Dave Mizzoni presentan 'Gayme Show'

75. 'Biggest Little Cook-Off': presentado por Andy Samberg, cocineros se enfrentan para elaborar platos en miniatura lo más sabrosos posibles, siguiendo la línea minimalista de Quibi.

76. Concurso musical (sin título): el exmanager de Justin Bieber, Scooter Braun, será productor y jurado de este talent show musical cuya mecánica se desconoce pero promete ser "única y diferente" a la de otros.

77. 'Elba vs. Block' el actor Idris Elba y el piloto profesional de rallies Ken Block compiten en circuitos acrobáticos de temáticas disparatadas para demostrar qué coche y qué conductor son mejores.

78. 'Floored': la youtuber Liza Koshy enfrenta a dos equipos de bailarines que tienen que llevar a cabo coreografías en una pista que vibra y se mueve al ritmo de la música, entre otros obstáculos sorpresa.

79. 'Gayme Show': Matt Rogers y Dave Mizzoni, conocidos por el podcast Las Culturistas, emparejan a dos concursantes heterosexuales en cada episodio con un famoso y ambos compiten en retos de todo tipo para ganar el título de Reina de los Heteros. Está basado en un espectáculo que han hecho en locales en directo.

80. 'Nice One!': concurso de humor presentado por Ron Funches en el que varios cómicos se enfrentan para decirse el halago más exagerado de todos.

81. 'Singled Out': adaptación del concurso clásico de MTV, en el que 50 participantes solteros compiten por tener una cita con un pretendiente.