Rafa Romera ('OT 2020'): "Nos contaron lo del coronavirus en el autobús y parecía una película de zombies"

Rafa Romera cierra etapa en 'Operación Triunfo 2020' con salida del concurso este domingo, 1 de marzo, ante las lágrimas de sus compañeros. Después de varias nominaciones, la audiencia de Televisión Española decidió que el andaluz no continuase con su formación al conseguir un 25% de los votos de los espectadores, frente al al 46% de Hugo Cobo y el 29% de Bruno Alves. El cantante se despidió versionando a Astola con el tema "Cojo el saco y me retiro", manteniéndose fiel a su marca personal.

y hacer balance de su paso por el talent show de Gestmusic. Además, opina sobre la polémica actuación de Estrella Morente, la discusión con Samantha y las múltiples carpetas que podrían existir en la Academia.

Rafa Romera, concursante de 'Operación Triunfo 2020'

¿Cómo han sido las primeras horas tras las expulsión?

Bien. En los primeros días de esta semana es verdad que estuve de bajona, pero es que la oportunidad de estar en el programa es increíble y estoy feliz. También echaba de menos a mi familia, la calle... Soy muy callejero.

¿Te esperabas este resultado?

En parte, sí. Sabía que Hugo se iba a quedar. Después del apoyo de ayer de Barcelona, pensaba que me podía quedar, pero también Bruno es una máquina cantando y con la percusión.

¿Te has ido satisfecho? ¿Cómo te viste en la Gala 7?

Me vi bien. Es verdad que después, viéndola, veo cositas técnicamente por todos lados. Pero estoy contento. La hice tranquilo y a gusto, me quedo con ese sabor de boca.

Durante las siete galas, ¿en qué crees que has evolucionado más?

Creo que en la proyección de la voz, aunque constricción sigue habiendo, cada vez hay un poco menos. Aunque no voy a dejar de hacer mi estilo, porque es lo que yo defiendo, pero es verdad que está bien jugar con la voz y controlarla. No la tengo controlada porque es imposible, pero creo que ninguno saldremos con la voz controlada al 100%. Al fin y al cabo queda mucho trabajo fuera. Pero el tema de la afinación ahí pum pum pum todas las galas...

El jurado insistía mucho en tus problemas de afinación, pero tú ya avisaste desde los castings que no sabías cómo cantar de forma profesional. ¿Crees que ha sido un problema de casting o de que el jurado estaba mal informado?

Al final se entró un poco en bucle y yo también entré en bucle conmigo mismo. En los castings he afinado pero es verdad que tengo un estilo que no es muy complicado ni tiene unos giros complejos ni falsetes, como sí hacen algunos de mis compañeros. Pero una canción son muchas cosas. Es verdad que había que fijarse en algo y machacar algo. Y si hay algo que yo tengo que machacar es la afinación y el control de la voz.

Con respecto al tema de la afinación, ¿no te escuchas bien en plató o es un problema personal?

Es un poco por la presión. Creo que he entrado un poco en bucle, es raro. Cuando entré, lo hice muy emocionado, pero cuando estás ahí dentro, bajo presión... El problema es cuando piensas las cosas. Cuando estás cantando y estás pensando en "ahora viene esta frase y va para arriba, la siguiente para abajo", se te va siempre. Antes de entrar al casting, no pensaba. Yo cantaba y me salía. Pero ya llegó un momento en el que no escuchaba ni la melodía, solo me escuchaba a mí y a lo que tenía que hacer. Cuando ya no escuchas la melodía ni la canción, es difícil afinar.

Durante muchas galas, el jurado te decía que no tenías la voz de tus compañeros pero sí mucho carima, ¿te molestaba este argumento?

Sí, en parte sí. Por una parte, está bien que sean exigentes porque estamos en un programa de televisión y hay que buscar la perfección. Por otra parte, todo es muy subjetivo, porque a mí me emociona un tipo de canción y a otra persona otro. Es muy relativo, aquí nadie tiene la verdad absoluta, pero respeto mucho la opinión de los jueces y lo que me decían.

Se ha comentado mucho que siempre te daban temas muy de tu estilo, ¿crees que eso te ha podido perjudicar de cara a que el público no te haya podido ver en otros estilos?

Sí, puede ser, porque me daban temas de mi estilo, pero eran temas que yo no había cantado nunca. Es una cosa rara, porque cuando yo había cantado en mis conciertos, con mi grupo, "Tu calorro" no lo había cantado. Es verdad que a mí me gusta ese rollo, pero a mi me gusta mucho más Estola, El Canijo... Era un caramelo envenenado al final, porque yo me invento las melodías de las canciones y, si me das una canción de una persona que también se las inventa, como eran los artistas que me daban, pues...

¿Te hubiera gustado que te hubieran puesto un reto como una canción en inglés o algo más movido?

Me hubiera gustado, aunque seguramente lo habrán hecho por mi bien. Me hubiera gustado verme en pop o en otro estilo.

Parece que "Díselo a la vida" se ha convertido en el himno oficial de la edición, ¿cómo te sientes al respecto?

Por una parte, cuando entramos al programa dije "qué guay, increíble". Conforme fueron pasando las semanas, dijimos vamos a crear un himno, pero no nos pusimos de acuerdo y al final hemos decidido dejar el "Díselo a la vida". También a raíz de las firmas de discos, que vimos que la gente lo cantaba. Para mí es un orgullo.

En la canción dices la frase: "Tu ideología hizo tanto sufrir". ¿A qué te refieres?

Me refiero un poco a que estamos muy centrados en la ideología muchas veces y no nos centramos verdaderamente en los valores del ser humano. Creo que es más importante el amor a los demás que una ideología. Reivindicar está muy bien, pero de manera sana y sin perjudicar a los demás. Lo primero es amar a las personas y, cuando ames a las personas, te darás cuenta de muchas cosas.

¿Se la dedicas a Estrella Morente?

De ese tema no quiero hablar. Cada uno que haga lo que quiera con su vida. A mí los toros ni fú ni fá. No he tenido relación con el mundo del toro, ni mi familia tampoco.

Desde dentro, ¿cómo vivisteis ese polémico momento?

Para mí fue extraño, porque había visto los ensayos y cuando empezó a cantar la canción, que era otro tono, me quedé un poco pillado y pensé: "¿Qué está pasando?". Me quedé con cara de póker y al final era una introducción de la canción.

Lo de Estrella Morente no fue ofensivo ni para Nia ni para nosotros

No. No fue ofensivo ni para Nia ni para nosotros. Pasó así y ya está.

¿No te parece ofensivo que ella comenzase a cantar 50 segundos de algo que no estaba pactado?

Sí que le comentó a Nia que iba a hacer una introducción, aunque no le dijo exactamente el qué.

Ha habido un momento de polémica esta semana en la Academia entre Samantha, Maialen y tú cuando afirmaste: "A mí me gustan maduritas". De hecho, llegaste a irte enfadado. ¿Cómo lo viviste?

Sí, pero porque a mí me jode ese tema. Todo el mundo tiene comentarios así y los micromachismos son palpables en la sociedad, pero yo te aseguro que soy la persona menos machista e intento mejorar cada día. Entonces que sacaran ese comentario de contexto, cuando yo me he criado con tres mujeres en mi casa defensoras de la mujer a tope, yo dije "salgo de aquí, no quiero entrar en este tema".

¿Te daba miedo quedar mal ante las cámaras y por eso evitaste el tema?

No, no era miedo a quedar mal, era miedo a estar en esa conversación, porque ya digas lo que digas, va a estar mal. He pedido perdón por si alguien se ha sentido ofendido, que espero que no porque las cosas se demuestran con hechos, no con palabras. También estoy cansado de las palabras y luego que no haya hechos. Lo importante en esta vida es que cuando salgas de tu casa por la mañana des ese ejemplo y de verdad lo lleves a cabo.

¿Te consideras feminista?

Sí. Y lo seré toda mi vida.

En 'El chat de OT' cambiaste tu voto de favorito de Flavio a Nia, ¿piensas que está destinada a ganar y que ya no hay posibilidades para nadie más?

Flavio tiene una voz prodigiosa, pero Nia es increíble, es todo: tiene musicalidad, afinación, empoderamiento en el escenario y encima es humilde, que es lo más importante en un artista y lo que le hace más grande como persona. Para mí es un todo en uno, por eso para mí la ganadora es ella. También está Hugo, que está superándose más cada vez. También está Eva, que no ha terminado de sacar su voz y que está sacando su personalidad, pero que creo que está un poco cohibida.

Todos tus compañeros se quedaron muy mal con tu despedida y sobre todo se vio que Eva estaba muy afectada. ¿Cómo definirías tu relación con ella?

Creo que es una relación de amistad muy bonita, nos queremos mucho. A mí me duele dejarlos a todos, porque los quiero un montón. Son cariños diferentes, pero los quiero a todos con toda mi alma.

Hace unos días, Samantha sorprendió afirmando que todos os habías enrollados entre vosotros.

No, eso son los comentarios de Samantha, pero no ha sido así en realidad. Yo se lo digo a Samantha: "Cuando pienses, no hables". Cada uno que hable de su casa. Yo de la mía solo puedo decir que tengo mucho cariño por todos y todas, pero nada más allá.

¿Te ha llegado la noticia del embarazo?

Sí, voy a tener mellizos [risas].

¿Te molesta que se digan cosas así?

A mí no me molesta nada, de verdad, lo digo de corazón. No me molestan las cosas malas porque hay libertad de expresión y todo el mundo tiene derecho a decir lo que piensa. Yo solo me quedo con los comentarios buenos y las críticas constructivas.

¿Qué pensaste cuando te explicaron el tema del coronavirus?

Nos lo comentaron en el autobús antes de ir a la firma. Parecía una película de zombies, porque no sabíamos qué iba a pasar. Pero a mí se me olvidó y le daba besos a todo el mundo. Le di besos hasta a la muchacha que pasaba los discos. Tras salir, me enteré mucho más de lo que estaba pasando. Yo soy una persona súper aprensiva, pero al ver todo ese cariño de toda la gente que llevaban toda la noche esperando, se te olvida el coronavirus.

Fue duro y molesto no poder chocar las manos en la gala

Fue un poco duro y un poco molesto. Yo pensé que podríamos chocarnos las manos y luego lavarnos las manos, pero tampoco sabíamos lo que había y es verdad que hay mucha gente mal.

¿Qué es lo primero que hiciste al salir de la Academia?

Me fui con mi hermana y con la madre de Hugo al hotel. Estuvimos un rato con los fans y ya en el cuarto mi hermana me comentó junto a la madre de Hugo un poco lo que había pasado fuera. Estuvimos cotilleando en el cuarto.

¿Cómo os tomasteis que los profesores de la Academia no salvaran a nadie en la Gala 6?

Fue su decisión y yo la respeté. A mí no me molestó. Es verdad que Bruno estaba un poco molesto, porque era la segunda semana que estaba nominado y esperas que por lo menos te salve la Academia, pero las cosas pasan porque pasan y ya está.

¿Qué percepción tenéis del éxito que tiene el programa fuera?

Cuando alguien viene del exterior y se le escapan cosas. Al pobre Cesc Escolà también se le escapaban muchas cosas, pero al final, aunque te lo digan, no te lo crees. Yo creía que bien. Es cierto que no va tan bien en audiencia como en redes.

Os han confirmado que tendréis una gira de cuatro conciertos, ¿cómo lo tomasteis?

Va a ser una locura, increíble. Ya estamos conformes. Esto es un regalo.

'OT' tiene un público muy adolescente e infantil, ¿es el público al que tú te quieres dirigir?

A mí me gustaría dirigirme a todos los públicos, a todas las edades. Es verdad que a lo mejor mi estilo va un poco más a veinteañeros, de mi edad. Pero es verdad que muchos niños pequeños están escuchando "Díselo a la vida". Me gusta mucho que lo escuche todo el mundo.

¿En las galas percibíais que hay concursantes que tienen más apoyo que otros?

Sí, nos damos cuenta. No mucho, porque es un público reducido, es un sector. Pero es verdad que te da un indicativo de cómo eres de querido. Pero al final eso no tiene nada que ver.

¿Sois conscientes la importancia que tienen todas vuestras declaraciones en el Canal 24 horas e intentáis medir vuestras palabras?

Sí, es verdad que muchas veces cuando hacemos un comentario pensamos: "Esto no tendríamos que haberlo dicho". Pero es verdad que verdad que cada uno en su casa hace comentarios e incluso yo, que tengo mayoría de amigos LGTBI, hago bromas con ellos porque me lo permiten. Entonces cuando estás dentro de la casa, hago los mismos comentarios que hago con mis amigos y ahí sí los haces es como si estuvieras ofendiendo. Entonces es un poco extraña la situación, porque encima parece que si te excusas, tú mismo estás acusándote. Pero yo estoy tan tranquilo porque sé lo que pienso con respecto a esto y lo que respeto, que no tengo por qué excusarme.

¿Qué planes de futuro tienes con tu carrera musical?

Tengo ganas de hacer el disco ya. Tengo las canciones ya pensadas. Entonces voy a ponerme a trabajar con el disco y a sacarlo. Pero todavía no sé nada en cuanto a propuestas de discográficas.