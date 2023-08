Rakky Ripper responde a Ana María Bordas tras sus declaraciones sobre la producción del Benidorm Fest

Por Almudena M. Lizana |

En la rueda de prensa de presentación de la tercera edición del Benidorm Fest, RTVE respondió a una pregunta sobre las desigualdades que se han percibido en las dos primeras ediciones respecto a las puestas en escena de artistas que cuentan con un respaldo económico detrás y los que no. "Nosotros cuando formamos el equipo de producción de las galas tenemos profesionales de todo tipo y tenemos profesionales capaces de montar cualquier puesta en escena", empezaba comentando Ana María Bordas, jefa de la delegación española en Eurovisión.

Rakky Ripper en el Benidorm Fest 2023

"Lo que ha pasado, y no se dejan aconsejar. Nos ha pasado con algunos artistas de decirles: 'Creemos que esto no va a funcionar' o 'Esto es un problema'. Nosotros tenemos un equipo y los recursos necesarios para hacer buenas puestas en escena. Hay artistas consagrados que vienen con una puesta en escena fantástica, como Rayden , que no hacía falta aconsejarles, pero", añadía.

"Incluso tenemos gente de estilismo que les han dicho: 'Oye, mira, creemos que este estilismo no te va a beneficiar', pero nosotros respetamos si el artista no quiere. Nosotros no vamos a pagar las puestas en escena en el sentido que tú pides porque ya tenemos presupuesto para invertir en puestas en escena todo lo que sea necesario si el artista nos lo pide", decía Bordas, sin señalar a ninguno de los artistas de las dos ediciones de la preselección española para Eurovisión.

Estas palabras de Ana María Bordas han hechor reaccionar a Rakky Ripper, quien participó en el Benidorm Fest 2023 con "Tracción". La de Granada alzó la voz en una rueda de prensa tras su semifinal, donde señaló que hubo momentos en los que no se entendió con Boomerang TV, la productora encargada del festival. "Tema realización, tema luces, sí que ha habido cosas que no han salido como a lo mejor mi equipo quería", comentaba entonces la artista, tras confirmar que le dijeron que no a utilizar un efecto estrobo en su actuación. Además, en los rótulos del Benidorm Fest 2023 se escribió su nombre mal en varias ocasiones.

Su equipo también

El 31 de julio de 2023, Rakky Ripper quiso contestar a las declaraciones de Bordas en Benidorm. "Supongo que lo fácil es llamar 'no profesionales' a los equipos de artistas independientes que no tienen una discográfica pagando la dirección de escenografía", escribía la cantante en sus redes sociales. Además de la artista hyperpop, Chema Díaz, parte del equipo de Ripper, se ha pronunciado también.

"Por alusiones... Odio hacer namedropping, pero llevo 11 años fuera trabajando en Reino Unido en televisión ('X Factor', 'Got Talent', 'Mask Singer'), música (Spice Girls, Rita Ora, Xtina, PCD, Lizzo, Little Mix, etc), cine (2 pelis y 1 docu), publi (Google, Chanel)... Otra cosa no, pero profesional un rato, eso no me lo quita nadie. Y nunca, en 11 años, he tenido los problemas de comunicación, organización y desinterés como con estos "grandes profesionales". 1000% orgulloso del talento y resiliencia de Rakky y nuestro equipo", contestaba Díaz.