RTVE se ha hecho esperar para dar a conocer los rostros de la noche más importante del año, pero ya están anunciados y con un importante giro. Ramón García retomará la conducción de las Campanadas y lo hará junto a Ana Mena. La artista nacional debutará en esta importante tarea en este 2023 de la mano de un auténtico experto de la Nochevieja, que celebrará sus decimoquintas Campanadas en el ente público.

Ramón García y Ana Mena, presentadores de las Campanadas 2023-2024

La idea de Televisión Española es dar un soplo de aire fresco a las Campanadas. Para ello, han querido que García regrese a esta labor. El auténtico soplo de aire fresco llega con la cantante malagueña.

Otro de los platos fuerte de RTVE para conquistar en la Nochevieja es la participación de Jennifer Hermoso. La campeona del mundo de fútbol brindará con los presentadores por un 2024 lleno de éxitos e igualdad. De este modo, la pública contará en los minutos finales del año con una de las personalidades que lo han marcado a raíz del beso no consentido de Luis Rubiales que provocó un "me too" en el deporte español y tuvo reconocimiento a nivel internacional.

Las Campanadas en Canarias

Para dar las Campanadas desde Canarias, RTVE ha vuelto a confiar en Roberto Herrera y Nia Correia. La ganadora de 'OT 2020' tendrá esta importante misión por segundo año consecutivo, mientras que el presentador se mantiene como uno de los rostros inconfundibles de esta cita, pues ya lleva 22 años realizando esta retransmisión. Para completar la Nochevieja, Televisión Española volverá a contar con José Mota y reunirá a artistas nacionales e internacionales en 'Feliz 2024'.