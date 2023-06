Por Beatriz Prieto |

Unos días después de que Televisión Española confirmara la lista de pueblos que formarán parte del regreso del 'Grand Prix' este verano, 'RTVE responde' recibía el domingo 25 de junio la visita de Ramón García quien, en un encuentro con la Defensora de la Audiencia, María Escario, dio las primeras pinceladas del popular concurso, al igual que compartió sus sensaciones ante este gran reto.

María Escario charla con Ramón García sobre el nuevo 'Grand Prix'

, confesaba García, quien subrayó el hecho de que estaban preparando el programa "con mucho cariño, modernizado, lógicamente". "El 'Grand Prix' es un programa de entretenimiento, que. Hay muy pocas retransmisiones que reúnan a la familia", reflexionó el presentador, al recordar el dicho de la canción del programa, que reunía "al abuelo y el niño".

El vasco señaló que reunir a toda la familia ahora "es muy difícil, ahora todo el mundo tiene su pantalla y la gente se reparte para verlo. Se puede ver a la carta, a la hora que tú quieras": "Ese es el reto. Es lo que me tiene no preocupado, sino motivado. A ver si lo que hacemos es lo suficientemente importante como para reunir a la gente". Asimismo, García también reconoció la dificultad de que los pueblos mantuvieran la confidencialidad en la era de los móviles y las redes: "Vamos a intentar que los móviles no aparezcan en las grabaciones. Intentar parar todo eso diría que es imposible".

Habrá dos semifinales

El presentador confesó su deseo de "que quede algo de sorpresa para el día del estreno" y adelantó que "cada semana habrá juegos distintos". De hecho, García confirmó que "habrá cosas que solo yo voy a hacer", antes de hablar de sus compañeras, Cristinini y Michelle Calvó, "dos perfiles muy distintos". "Necesitábamos ese perfil de alguien que está en las redes, alguien potente", apuntó García, sobre la primera, mientras que de la segunda destacó que era "una actriz estupenda, muy deportista que va a encajar muy bien a la hora de hacer las pruebas".

Asimismo, el presentador recalcó que el concepto de "pueblo contra pueblo se mantiene", con un cambio: "Habitualmente se hacían 13 programas y los dos con más puntos llegaban a la final. Ahora son dos semifinales y los que ganen, irán a la final. Dará más emoción". Sobre los juegos, el vasco aseguró que "el equilibrio" era esencial entre antiguos y nuevos, al igual que "las cortinillas, que antes tenían ballet, van a ser más modernas". Al abordar la ausencia de la vaquilla, García recalcó que "no podíamos perder el espíritu" de la misma y dejó caer que "va a haber algo que mantendrá vivo eso". "La vaquilla no estará sola", añadía Escario, sin dar más detalles.