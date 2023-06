De 'Password' al 'Grand Prix': La sobredosis de viejos formatos que regresan actualizados

Por Paloma Alves Archilla |

Que la televisión como hasta hace unos años la conocíamos no está pasando por su mejor momento no es ningún secreto. El desembarco de las plataformas cargadas de numerosas ficciones, documentales e incluso realities y programas para casi todos los grupos de población, las retransmisiones por streaming a través de múltiples aplicaciones y el papel clave que han jugado las redes sociales en los últimos tiempos terminaron por arrinconar esa televisión lineal que no hace mucho tiempo era la responsable de entretener al público.

Concursante en la clásica prueba de "Los troncos locos" del 'Gran Prix'

Sin embargo, todo cambió. Los gustos de los espectadores se fueron diversificando,. Así fue cómo la televisión convencional pasó a centrar sus esfuerzos en satisfacer las necesidades de un público de edad mucho más avanzada, sabedores de que quizás este era el único resquicio

Ahora bien, en 2020 llegó la pandemia por coronavirus y entre confinamientos y cuarentenas pareció hacerse un intento de recuperar todos esos contenidos que un día la sociedad incorporó a su memoria colectiva y que, obligados a la pausa como ocurrió en aquel momento, volvieron a renacer y a provocar una añoranza hacia ellos por parte del público.

Así lo demostraron los múltiples reencuentros de actores y actrices que formaron parte de icónicos elencos tanto de la televisión nacional como internacional. En este sentido, las cadenas y productoras que un día fueron las responsables de esos éxitos vieron en esa nostalgia el momento perfecto para recuperar muchas series que hacía años abandonaron la televisión. El regreso de 'Los hombres de Paco', de 'Física o química', de 'Historias para no dormir' o de 'Los protegidos' marcaron esa respuesta a la nostalgia colectiva que no solo han protagonizado las series, sino a la que también, ahora, han decidido sumarse los programas de televisión.

Y es que, en los últimos meses, han vuelto a la televisión programas que hacía años habíamos dejado atrás. Al mismo tiempo, han sido muchas las noticias que nos han adelantado el regreso de muchos otros formatos que, lo cierto es que han seguido más vivos que nunca gracias a las redes sociales. Por ello, a continuación, hacemos un repaso de los programas que hace algún tiempo vimos y que ahora cuentan las semanas para volver a la pequeña pantalla.

'Grand Prix'

Ha sido, es y será uno de los programas por excelencia de la televisión española. Con Ramón García capitaneando el barco cada verano, este formato que empezó llamándose 'Cuando calienta el sol' era el programa familiar por antonomasia de la temporada estival. Se emitió durante once temporadas en el canal principal del ente público y, aunque luego tuvo tres ediciones más a través de los canales autonómicos, lo cierto es que desde su salida de La 1 el programa no volvió a ser lo que una vez había sido.

Desde entonces, han sido muchos los usuarios que han especulado con su regreso verano tras verano. Todos coincidían en cuánto echaban de menos el programa por su entretenimiento, por las risas que provocaban las pruebas y porque, desde su final, sentían que la parrilla de la cadena había quedado un poco huérfana precisamente en el verano, que es cuando menos contenido ofrecen las televisiones.

Así, tras años de bulos y rumores que afirmaban la vuelta del mítico programa, el pasado 20 de abril RTVE anunciaba el regreso del 'Grand Prix', aunque eso sí con una imagen renovada. En primer lugar, lo hará sin su icónica vaquilla, de la que tendrán que prescindir en cumplimiento con la Ley de Protección animal. En su lugar, el ente público está valorando todavía opciones, al tiempo que buscan la manera de captar la atención de las nuevas generaciones con pruebas de videojuegos y mayor digitalización, entre otros aspectos.

Pero que los seguidores más fieles del formato no se preocupen, porque al margen de estas incorporaciones, el nuevo 'Grand Prix' parece que también recuperará pruebas clásicas del formato como los troncos locos, los bolos o la patata caliente. Otro elemento esencial del programa, y que ya han confirmado que estará de vuelta, será Ramón García, quien hace apenas unos días confirmaba su vuelta como presentador del formato. En principio, la que será la duodécima temporada del programa emitida en La 1, constará de siete episodios.

'¡Allá tú!'

El programa que presentara Jesús Vázquez en Telecinco, y al que en períodos estivales acompañaran Arturo Valls y Silvia Jato, regresa a la televisión más de una década después de su última emisión. Así lo anunciaba Mediaset de la mano de la productora Gestmusic el pasado mes de mayo, al tiempo que confirmaban que de nuevo sería el presentador gallego quien se pondría a los mandos de la conducción.

¡Allá tú!, con su mecánica de las cajas y los suculentos premios en su interior, aterrizó en Telecinco por primera vez en el 2004 y, durante casi un lustro, se convirtió en uno de los concursos más famosos de la cadena. Tras dejarlo descansar unos años, en 2011 Jesús Vázquez regresaba a Cuatro con el formato, si bien las audiencias no le acompañarían y la cadena decidía cancelar definitivamente el concurso. Hasta ahora. A pesar de su vuelta, Mediaset ya ha advertido que habrá novedades respecto al formato original.

'Password'

El concurso que presentó Luján Argüelles y que aterrizó allá por 2008 en Cuatro, también ha sido uno de los formatos seleccionados en ese ataque colectivo de nostalgia para regresar a nuestras vidas en los próximos meses. El pasado mes de febrero empezaron las grabaciones y, al contrario que los programas de los que hemos hablado antes, su aterrizaje vendrá con cambios significativos.

En primer lugar, salta de cadena. Ahora será Antena 3 quien emita el popular concurso y, aunque en un primer momento se había hablado de que la presentadora asturiana volvería para liderar el proyecto, finalmente la cadena de Atresmedia se ha decantado por uno de los pesos pesados de su grupo, Cristina Pedroche.

Será la madrileña quien ejerza como presentadora de un concurso que, lo cierto, es que no se llegó a ir del todo. ¿El motivo? El vídeo que cada año circula por las redes sociales para dar la bienvenida al mes de abril y que protagonizaron Elena Furiase y una de las concursantes de su etapa en Cuatro. Y es que, de alguna u otra manera, gracias a esta y otras anécdotas, 'Password' ha seguido estando en boca de todos y ahora disfrutará de una segunda vida, como ya lo ha hecho en otros países del mundo.

'Atrapa un millón'

En enero de 2023 el formato 'Atrapa un millón' volvía a Antena 3 con cuatro entregas especiales para conmemorar el décimo aniversario del concurso en España. Con Manel Fuentes como sustituto de Carlos Sobera, el programa regresaba a la pequeña pantalla y lo cierto es que lo hizo con unos más que aceptables datos de audiencia.

Así, el programa que hizo virales momentos como el de Remedios Cervantes, que en el último momento decidía cambiar la respuesta del concursante al que acompañaba, anunciaba el pasado mes de abril su regreso con el formato de antaño, el mismo que terminó en 2014 entregando aquella tarde 15.000 euros y tras saberse que sería sustituido por '¡Boom!', el programa de Juanra Bonet que, paradójicamente, fue desplazado por el regreso de 'Pasapalabra' a Antena 3 en la franja vespertina.

'¿Quién quiere ser millonario?'

Su regreso se produjo en el 2020 y lo hacía para celebrar el vigésimo aniversario del concurso. Sin embargo, en lugar de contar con Carlos Sobera como presentador, ahora era Juanra Bonet el que se ponía al frente del concurso. Esta nueva etapa llegó a contar con personajes famosos que debían someterse a 15 preguntas y sus temidas cuatro respuestas si querían conseguir el millón de euros.

Juanra Bonet en el plató de '¿Quién quiere ser millonario?'

Fueron dos ediciones que elevaron las audiencias del grupo y, por ello, en 2022 decidían regresar, aunque esta vez lo hacían con concursantes anónimos. Y es que, mientras que los anónimos se quedaban el dinero para sí mismos, los famosos lo hacían para luego donarlo a alguna organización o asociación benéfica.

Sin embargo, los datos de audiencia de la última temporada no siguieron en esa línea positiva de su primer regreso y, precisamente por ello fue sorprendente cuando a finales del año pasado, el grupo de comunicación anunciaba que en 2023 regresarían con nuevas entregas. Así, '¿Quién quiere ser millonario?' parece querer mantenerse en la parrilla de una televisión que quiere sobrevivir haciendo guiños al pasado.

'Me resbala'

Quizás sea uno de los programas más recientes de esta lista en nuestra memoria, pues su última emisión fue en 2021. Sin embargo, lo sorprendente de este regreso es que ya no será a través de Antena 3, donde se emitieron sus cinco ediciones precedentes, sino que en su vuelta a la pequeña pantalla, la productora encargada ha elegido a Telecinco para su nueva etapa. De igual modo, ya no será Arturo Valls quien lo conduzca, sino que a este le sustituirá Lara Álvarez.

Recordemos que 'Me resbala' era un programa en el que varios humoristas conocidos de la televisión y la escena española tenían que someterse a una serie de disparatadas y absurdas pruebas con el fin de superarlas y convertirse en el ganador del programa. En ediciones anteriores acudieron rostros como Anabel Alonso o Edu Soto y, en esta ocasión, Lorena Castell, Florentino Fernández, Paz Padilla, Paula Púa o Santiago Segura formarán parte de ese grupo de humoristas a los que se les pondrá a prueba, entre otras cosas, sus habilidades para la improvisación.

'Fuera de cobertura'

Su última emisión fue en 2019 y, desde entonces, nada se había vuelto a saber de este programa de reportajes que capitaneó Alejandra Andrade en sus tres temporadas. Sin embargo, a finales del mes de abril, Mediaset lanzaba una nota en la que anunciaba el regreso a Cuatro del formato, conocido por abordar distintas problemáticas, situaciones injustas y otras de interés para el espectador desde un punto de vista informativo, documentado y recurriendo a una dinámica semejante a la de otros programas como 'En tierra hostil'.

Según informó el grupo, la nueva temporada se emitirá en el late night de Cuatro y contará nuevas historias "in situ", haciendo gala de ese periodismo de investigación que desde hace años ha caracterizado a algunos programas de la cadena. De hecho, tal ha sido el reconocimiento a esta labor que la propia Alejandra Andrade fue galardonada en 2019 con el Premio Ondas a la Mejor Presentadora por su trabajo en 'Fuera de cobertura'.

Otros regresos que veremos en las plataformas

Ahora bien, las cadenas de la televisión convencional no han sido las únicas que han tirado de melancolía para enriquecer su oferta de contenidos, sino que las distintas plataformas de streaming, conscientes de ello, también han decidido revivir formatos, unos más recientes que otros, y atraer a sus incondicionales hasta sus catálogos y, quien sabe, si de esta forma conseguir nuevos suscriptores.

Una de las noticias que más revuelo causó fue la vuelta de una nueva edición de 'Operación Triunfo' a través de Prime Video, después de la última, emitida en 2020 en La 1. Así lo anunciaban a comienzos de este 2023. Poco a poco hemos ido conociendo más detalles de este regreso, como por ejemplo la vuelta de Noemí Galera al frente de la Academia, de Manu Guix al frente de la Dirección Musical y de Mamen Márquez como profesora de técnica vocal. La gran sorpresa para el público general y sobre todo para los seguidores más acérrimos del concurso ha sido la elección de Chenoa, quien fuera concursante de la primera edición, como presentadora de esta nueva etapa del formato.

Otra de las grandes apuestas por la nostalgia de Prime Video es 'Humor amarillo', que en su nueva etapa en nuestro país deja su antiguo nombre y pasa a llamarse 'El castillo de Takeshi', estrenado en Japón a finales del pasado mes de abril. En España aterriza el 10 de julio y el doblaje corre a cargo de Jorge Ponce, Eva Soriano y Dani Rovira, entre otros. Para la narración recupera a Fernando Costilla y Paco Bravo.

Finalmente, y en la línea de esa referencia que hacíamos al principio de cómo las nuevas plataformas también se están sumando a la moda del reboot, no podemos dejar de mencionar el especial del 'Un, dos, tres...' que prepara el streamer TheGrefg junto a Alejandro Ibáñez, hijo del mítico Chicho Ibáñez Serrador, creador del formato original. Lo hace casi dos décadas después del último intento que se hizo por recuperar el formato en la televisión y que entonces recurrió a Luis Larrodera para presentarlo.