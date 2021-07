Raquel Mosquera sufre un accidente de coche con el equipo de 'Viva la vida'

Raquel Mosquera ha protagonizado un aparatoso percance junto al equipo de 'Viva la vida'. La peluquera está recuperándose de uno de sus últimos brotes psicóticos, del que le dieron el alta el 15 de julio. Por ello, el equipo del programa se desplazó hasta su vivienda para ver si podían obtener sus declaraciones y grabarla, pero sufrieron un accidente de coche relacionado con la viuda de Pedro Carrasco.

Raquel Mosquera aclara su accidente con el equipo de 'Viva la vida'

La peluquera se llevó por delante uno de los espejos retrovisores del vehículo. El reportero y el operador de cámara han explicado que, aunque la actitud de Mosquera fue amigable en todo momento, se marchó con prisas y sin facilitarles los datos necesarios para firmar el parte amistoso. Sergio Silva, el reportero, cree que esto se debió a que la peluquera no tenía la documentación necesaria, ya que los rebuscaba sin éxito.

Finalmente, la peluquera ha llamado al programa en directo, para tratar de aclarar todo lo ocurrido. "Me acerqué demasiado al coche de los compañeros y fui yo quien le dio al espejo, mi espejo contra el suyo", confesó Mosquera. Explicó que ella había acordado llegar a su destino y facilitarles los datos por teléfono, asegurando que así lo hizo y que no habían tenido ningún problema.

El equipo lo niega

Pero el reportero en cuestión ha negado que esto último sea cierto, asegurando que el cámara le había dicho que todavía el seguro no había confirmado que la empresaria fuera a correr con los gastos del arreglo del taller. Ella ha asegurado que no puede ser y que estaba todo ya arreglado. "Le dije al compañero que, si necesitaba algo, me llamara", concluyó Mosquera. Emma García le ha dado las gracias por aclararlo y le ha preguntado cómo está de salud, a lo que ella ha respondido que "se está recuperando, poquito a poco".