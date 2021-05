"Esa persona para mí no existe", declaraba Rocío Carrasco sobre Raquel Mosquera en la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Esas palabras de la hija de Rocío Jurado parecieron determinantes para la peluquera, quien poco después ingresaba en el hospital Puerta de Hierro por un brote psicótico. No obstante, Mosquera desmintió que el testimonio de Rocío Carrasco la hubiera afectado hasta tal punto.

Raquel Mosquera y su marido Isi

14 días después de su ingreso en el hospital, Raquel Mosquera salió del mismo mostrándose tranquila y aclarando lo ocurrido. "Saben que yo soy muy fuerte pero muy sentimental. Fui al médico para que me ajustase la medicación", explicaba la que fuera mujer de Pedro Carrasco. A pesar de las palabras de la exconcursante de 'Supervivientes', Gustavo González arrojó luz en 'Viva la vida' sobre lo que realmente podría haber pasado para que la empresaria saliera del hospital de forma tan precipitada.

"Raquel Mosquera no estaba recuperada, pero pidió e alta voluntaria. A los médicos les parecía que era una temeridad", explicó el paparazzi en una llamada telefónica que se emitió en el programa de tertulia. "Lo que hizo fue conseguir salir para aprovechar el cierre de una revista. Eran fotos sin muchas declaraciones. Ella ha cobrado 3.000 euros", desvelaba también Gustavo González, haciendo referencia a una portada que protagonizó Raquel Mosquera.

Más problemas

Después de hablar sobre cómo Raquel Mosquera exigió salir del hospital para protagonizar una portada de una revista del corazón, en 'Viva la vida' también se habló de otra problemática de la peluquera. "Demandé a Raquel dos veces. He ganado las dos sentencias. En ellas se condena a Raquel a pagar casi 6.000 euros. A día de hoy, no me ha pagado absolutamente nada de lo que me debe", explicaba Ángela Beck, exsocia de la peluquera.