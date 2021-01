Raquel Sánchez Silva: "El 'Celebrity' me ha despertado esa chispa que ya no tenía en 'Maestros de la costura'"

Raquel Sánchez Silva siempre ha estado del lado de los concursantes en 'Maestros de la costura' y en la cuarta edición del talent de La 1 y Shine Iberia lo estará todavía más al haber sido una de las aspirantes de 'MasterChef Celebrity 5'. Hablamos con la presentadora para que nos cuente con qué sorpresas nos vamos a encontrar, cómo se ha sentido cosiendo en una de las pruebas por primera vez y cómo han cambiado los concursantes en esta nueva edición respecto a las anteriores.

Raquel Sánchez Silva, en 'Maestros de la costura 4'

Esta edición veremos una prueba de lencería trans y otra de normalización de tallas

Como todas las ediciones, la cuarta temporada de 'Maestros de la costura' también va a traer muchas sorpresas. Cuéntanos.

Sorpresas va a haber muchas porque, sobre todo, es una temporada muy valiente y muy arriesgada, más allá de que haya una grabación en plena pandemia. Todos los programas se tienen que reinventar. Creo que ha dado un paso hacia delante, al estar en cuarta temporada ha permitido que una televisión pública como es Televisión Española junto a Shine, la productora, se hayan atrevido a hacer pruebas como una de lencería trans, otra de normalización de talla, normalización que es el aceptar a todos los cuerpos, o sea, ya no es la talla grande o la talla pequeña, sino una cosa muchísimo más ambiciosa. También hemos hecho un homenaje muy bonito para el mundo sanitario confeccionando EPIs. Creo que no hay que olvidar que muchas personas, durante los confinamiento, además de cocinar, se han puesto a hacer mascarillas, a hacer todo lo que pudiera con una máquina de coser...

E incluso a exaprendices de 'Maestros de la costura' han estado haciendo mascarillas

Totalmente y además se han organizado. Yo creo que ahí también Lorenzo Caprile fue un poco pionero porque fue de los primeros que arrancaron y los aprendices poco a poco le siguieron; esa cosa del mentor y alumno. Pero es cierto que, fíjate, cuando nosotros arrancamos hace cuatro años, no teníamos tampoco claro que el mundo de la costura pudiera seducir y resulta que nadie podía imaginar una circunstancia como la que vivimos, ¿no? Pero resulta que cuando nos han encerrado, la gente o se ha puesto a los fogones o se ha puesto a coser. Al final hemos acabado atrapados también en nuestras tareas domésticas y eso también ha dado al programa esa fuerza. El tema de la sostenibilidad en esta temporada no tiene nada que ver con las otras, que eran un ejercicio puntual, una prueba; aquí es algo que es permanente porque la Covid-19 nos ha enseñado que esto hay que tomárselo en serio. Creo que es muy valiente por varias cosas y luego también por la bravura de los concursantes que son cañeros.

Es una temporada muy emotiva y emocional porque todos estamos con las emociones a flor de pie

No sé cómo Shine consigue cada año sorprendernos con un casting diferente y que nos engancha tanto.

Todo tiene que ver evidentemente con la buena labor del equipo de casting. Creo que es una temporada muy emotiva y emocional porque todos estamos con las emociones a flor de piel, todo el mundo está cansado, todo el mundo también necesita superar sus miedos. Ese plus de emoción y de valor también se ha visto en ellos, en los concursantes. Ellos han llegado allí y han dicho: "Vale, yo vengo aquí a ganar. Estoy preparado". También hay mucha fortaleza porque vienen muy preparados. La gente va a ver piezas que no se han visto ni en sueños en 'Maestros de la costura' hasta ahora.

Y también parece que van a estar creciditos frente a los jueces.

Te dan el valor de decir: "Mira, yo estoy aquí. Entonces, tú eres Lorenzo Caprile y me dices lo que me dices pero yo me enfrento". Quizás por lo que te digo, por una situación que ya nos tienen en una situación de enfrentamiento diario, de enfrentarnos a nosotros mismos, a la situación, a lo qué queremos, a las normas, a lo que deseamos, y de repente todo eso ha formado una especie de clima diferente.

Raquel Sánchez Silva, en el taller de 'Maestros de la costura'

Si tú tienes unos buenos concursantes, tu formato puede llegar a volar. Si no los tienes ya puedes hacer filigranas, que a nadie le va a interesar

Porque además ya se ha visto es que habrá una revuelta...

Con el ejercicio de la revuelta nos quedamos de piedra cuando entraron, porque a nosotros no nos avisaron. De repente aparecen con las pancartas, pero lo gracioso de las pancartas, más allá de que fuese gracioso y que ellos se lo pasaron bien y que es un entretenimiento, es que ellos reclamaban cosas de verdad. En la primera pancarta que se ve: "Caprile, no nos grites". "O sea, lo queremos hacer bien, no nos grites" y así otras tantas dirigidas a los jueces. Muy reivindicativos, bravos, valientes, muy encarados y con una fuerza que no conocíamos en ese sentido. Yo estoy encantada porque soy súper fan de los concursantes, cuanto más cañeros sean, mejor me lo paso. Nos han puesto más en aprietos. Eso está bien, siempre desde el respeto y siempre como se ha hecho. Hay que poder hablar, quejarse y decir: "Hasta aquí". Cualquiera; un concursante, un juez, yo. A mí me ha enorgullecido mucho porque soy un poco la responsable de ellos. Si tú tienes unos buenos concursantes, tu formato puede llegar a volar. Si no los tienes ya puedes hacer filigranas, que a nadie le va a interesar lo que tienes que contar. Ellos la verdad es que se han dejado todo, lo bueno, lo malo, lo regular. No han sido tibios en ningún momento.

Que yo cosa en esta temporada no ha sido una decisión del programa

Hablando de concursantes, te vamos a ver a ti participar en una prueba.

Lo he comentado durante todas las temporadas y no he tenido tiempo, no he tenido tiempo de ponerme en una máquina de coser y al final me he tenido que sentar por algo que no puedo contar porque es casi una trama del programa. No es una decisión del programa en plan: "Venga, en esta temporada". No, no, es que no ha pasado así.

¿Has perdido una apuesta?

Sí. Bueno, más que una apuesta, es un toma y daca; un pulso, al que yo me he visto abocada. Fue un momento en el que en este programa, sin verlo venir y por decisión propia, digo: "Vale, pues coseré". ¿Por qué lo digo? No lo sé. Luego viene el "¿Pero para qué habré dicho eso si yo llevo sin coger una máquina de coser desde que era una niña?". Pero bueno, la sensación de estar en la mesa, de cortar y tal, de hacer un poco el ejercicio de ellos lo...ya veréis el resultado. Me he metido yo en la boca del lobo y desde luego te digo que coser y cantar, todo es empezar, porque me lo pasé muy bien.

Vuelves al lado de los concursantes tras 'MasterChef Celebrity'.

Claro, pero aquí estaba sin la presión que tenía en el Celebrity, sino disfrutando de lo que hacen mis concursantes. Entendí por qué les puede llegar a apasionar, porque es muy bonito. Realmente el proceso manual es una belleza. Ya veréis el resultado. Lo mejor de todo esto es que ha pasado sin que estuviera preparado y esto para mí, y tú que entiendes de tele y que sabes de este tipo de programas, es lo mejor que puede ocurrir.

¿Sabes esas relaciones desde hace mucho tiempo, hay mucho amor pero que esa chispita del principio no la tienes? Lo que ha hecho el 'Celebrity' conmigo ha sido despertar esa chispa

¿Te ha ayudado tu experiencia en el 'Celebrity' como concursante a estar ahora más del lado de los concursantes? Ya lo estabas en las otras ediciones pero ahora a lo mejor los entiendes más todavía.

Los entiendo más. Mira, siempre he querido muchísimo a mis concursantes y ellos hablarán por sí mismos pero siempre mantengo muy buena relación con ellos, porque los admiro mucho y valoro muchísimo al concursante. Si hay alguien que hace un camino distinto en un talent, es un concursante. No hay nadie que pase por donde pasan ellos. Yo esto lo sabía sin haber concursado en el 'Celebrity', y los quería por ello, pero lo que ha pasado en 'MasterChef'... ¿Sabes esas relaciones desde hace mucho tiempo, hay mucho amor pero que esa chispita del principio no la tienes? Estás en otro tipo de amor. Lo que ha hecho el 'Celebrity' conmigo ha sido despertar esa chispa. Reactivar mi enamoramiento con los concursantes, que nunca he dejado de quererlos, pero ya eran muchos años teniendo a concursantes, casting de diferentes roles, categorías..., y de repente, estar ahí donde he estado... Si ya me parecían héroes, ahora me parece tan difícil pasar por eso, que de alguna manera estoy otra vez como el primer día que nos conocimos.

Raquel Sánchez Silva, en 'MasterChef Celebrity 5'

Yo hice todo por ser repescada del 'Celebrity', no sabes lo que seguí estudiando, las clases que di

¿Cómo fue esa experiencia en 'MasterChef Celebrity'? Muchos creíamos que ibas a ser la repescada.

Yo hice todo por ser repescada, no sabes lo que seguí estudiando, las clases que di... Al final, cuando ya se te pasa el disgusto de irte, porque te disgustas, a nadie le gusta marcharse, me quedo con la pelea, con lo que he peleado, con lo que he estudiado y que lo he intentado de todas las maneras que yo he sido capaz. Tampoco me castigo mucho al respecto, pero me da pena porque lo estaba pasando muy bien. Básicamente hay que comprender que cuando nosotros arrancamos el 'Celebrity' son de los primeros rodajes que se hacen en televisión, después del confinamiento.

Claro, era trabajo pero también una experiencia personal muy importante por lo que suponía en ese momento.

Casi supone para todos nosotros -y eso lo hemos hablado mucho el casting de Celebrity- una oportunidad de sanearte, como de limpiarte, después de tal horror, de volver a estar con gente a la que quieres. Nos queremos mucho y nos hemos querido mucho y entonces, para mí, más allá de cocinar bien, cocinar mejor, yo era tan feliz ese rato en el que solo podía pensar en cocinar. Eso era un regalo tan importante, subirte a un autobús y desplazarte a un sitio, a un paisaje nuevo, estar con gente fuera de tu casa y de repente le dan a un reloj y durante una hora y media tu cabeza solo puede cocinar, no puede pensar ni en Covid-19. El día que yo me voy, lo que más sufro no es "uy, no llego a la final", sino que es cada día que en ese momento sé que me voy a perder de estar ahí. Eso es lo que me mataba. Entonces dije: "Yo entro en la repesca como sea. Quiero volver", pero no por competir, sino "quiero volver a estar ahí, quiero volver a estar con ellos". Pero bueno, no hubo suerte.

Bueno, en la próxima edición, que hay concursantes que han repetido.

Bueno, eran mejores que yo y sobre todo gente que aguanta más. Una experiencia muy bonita que me habría gustado un poquito más, la verdad.

Si fuera por una cuestión personal nuestra, de María, de Palomo, de Lorenzo, haríamos un 'Maestros VIP' pero porque nos encanta hacerlo

Para acabar, creo que ya ha llegado el momento de un 'Maestros de la costura VIP'

Mira, creo que siempre he sido una enamorada de la tele que creo que mi parte me la he aprendido bien, pero siempre he tenido un criterio malísimo para lo que es programación. Si yo hubiera hecho los programas que yo he deseado hacer, a lo mejor no estaríamos hablando ahora porque no acabo de entender muy bien qué es lo que demanda el público. Fíjate que llevo años en esto, entonces, a nosotros nos encantarían, pero como nos encantarían como a un fan. Nosotros vemos coser a los famosos en la última prueba de la final de 'Maestros de la costura', bueno en la penúltima, y siempre decimos: "Es que esto es una mina", pero yo no soy nadie para ver si eso se traduciría en un éxito en programación. Lo que sí te digo es que, si por nosotros fuera, si fuera por una cuestión personal nuestra, de María, de Palomo, de Lorenzo, lo haríamos pero porque nos encanta hacerlo. Cuantas más veces nos des juntos, cuantas más semanas nos dejen juntos, cuanto más rato estemos entre costuras, más felices somos. Pero eso es una cosa muy personal, yo no me aventuro a decir si sería una decisión acertada.