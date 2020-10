Raquel Sánchez Silva, cuarta expulsada de 'MasterChef Celebrity 5': "Repetiría sin dudarlo"

Cada semana un aspirante de 'MasterChef Celebrity 5' tiene que decir adiós a las cocinas del talent culinario más popular de La 1 y esta vez ha sido el turno de Raquel Sánchez Silva, que se convierte así en la cuarta expulsada de esta edición. La presentadora ha colgado el delantal entre lágrimas y agradeciendo al programa la "oportunidad increíble" que le han dado. "Repetiría sin dudarlo. ¡Volvería todas las ediciones si queréis!", ha asegurado Sánchez Silva antes de abandonar definitivamente el plató.

Raquel Sánchez Silva, cuarta expulsada de 'MasterChef Celebrity 5'

Durante la despedida, Pepe Rodríguez ha querido saber por qué la extremeña aceptaba tan mal las críticas. Sánchez Silva ha explicado que no consideraba que fuera así, sino que cuando escuchaba comentarios negativos se sentía mal por no estar haciéndolo lo suficientemente bien. "Era una carga de responsabilidad. Para mí era muy importante no fallarme ni a mí misma ni a vosotros [los jueces]", ha añadido la ya exconcursante, que también ha destacado que para ella ha sido "un honor" haber sido seleccionada como aspirante.

Hasta ese momento, Raquel ha estado tranquilamente hablando con el juez en el sofá, pero su voz se ha quebrado y las lágrimas han comenzado a brotar cuando el chef manchego le ha pedido que mirase hacia la galería, donde se encontraban todos sus compañeros. "Lo más duro es separarse de ellos", ha comenzado diciendo la de Plasencia. "Todos son increíbles, es el casting más espectacular del 'Celebrity'... Sois amigos ya, os amo", ha dicho Raquel muy emocionada, que ha destacado que se lleva un gran amigo, Florentino Fernández, y que apuesta por Nicolás Coronado para hacerse con la victoria.

Una noche agridulce

Aunque Raquel Sánchez Silva acabó la gala siendo eliminada, lo cierto es que su noche comenzó de manera muy diferente, pues se proclamó como la segunda mejor aspirante en la primera prueba. Pero fue su gestión como capitana durante la prueba de exteriores la que hizo que tuviera que ir a eliminación y enfrentarse con el que había sido su equipo hasta ese momento. Sánchez Silva estuvo en la cuerda floja con Raquel Meroño y Josie, que fueron los peores a ojos del jurado en la última prueba. Finalmente, fue la extremeña la que tuvo que decir adiós tras no conseguir replicar correctamente el plato de Jordi Cruz.