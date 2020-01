El futuro de 'Watchmen', 'Big Little Lies', 'The Night Of' y 'True Detective', en manos de sus creadores

El éxito de 'Chernobyl' ha demostrado una vez más a HBO que la fórmula de las miniseries puede ser muy rentable. Antes de esa exploración de la catástrofe nuclear soviética, la cadena de pago ya probó la mieles del éxito en el ámbito del formato limitado con 'The Night Of', 'Big Little Lies' o 'True Detective', promoviendo el regreso de algunas de ellas a pesar de su naturaleza de historias cerradas, siempre bajo la supervisión de sus creadores originales. Esa seguirá siendo la dinámica de la cadena en el futuro, ya que su presidente de Programación, Casey Bloys, ha puesto la pelota en el tejado de los creativos al ser cuestionado acerca del posible regreso de esos y otros títulos.

Jeremy Irons en 'Watchmen'

El único caso en el que se ha mostrado tajante durante el tour de prensa de la Television Critics Association ha sido en el respectivo a 'La señora Fletcher', como recoge Deadline. "Sentimos que el formato limitado era el adecuado. Como en cualquiera de estos casos, si se presenta la historia, estaremos abiertos, pero mi instinto me dice que hacerlo como miniserie fue la decisión correcta," afirmaba Bloys, que, en el caso de 'Big Little Lies', no cierra ninguna puerta: "Todas están tan ocupadas. Sería genial reunir a la banda en algún momento, pero ahora mismo todo el mundo está muy ocupado y no hay una idea que nos haga pensar que tiene sentido."

Durante el mismo evento, Nicole Kidman coincidió con el ejecutivo a la hora de abordar el interrogante del regreso de 'Big Little Lies': "Todas estamos trabajando. Espero que volvamos a coincidir en algún momento." En el caso de 'The Night Of', cuya única temporada cosechó una gran recepción en 2016, los problemas de agenda están más relacionados con su cocreador, Richard Price, que ha estado trabajando en 'El visitante'. Por lo tanto, uno de sus protagonistas, John Turturro, también ha dejado en el aire el posible reencuentro con su personaje: "Tenemos un par de ideas, pero todavía tenemos que reunirnos y hablar de ellas. Así que nos encontramos en esa fase, lo cual está bien."

Universos abiertos

Un caso aún más supeditado al ritmo de su creador es el de 'True Detective', de cuya renovación no se ha dado una sola pista, ya que depende, según Bloys, de Nic Pizzolatto: "Creo que está decidiendo qué quiere hacer, cuál es su siguiente paso." De cualquier manera, como adelanta Deadline, "no hay nada inminente" en lo que respecta a 'True Detective', que está en un estado similar al de 'Watchmen', cuyo futuro sigue siendo incierto. El encargado expandir el universo de Alan Moore y Dave Gibbons, Damon Lindelof, ya ha manifestado previamente su incertidumbre acerca del futuro del proyecto, que fue concebido como una historia cerrada.

"Realmente depende de Damon a estas alturas, está pensando en qué quiere hacer," reconocía Bloys, que sigue sin tener claro el formato en el que habría que enmarcar a 'Watchmen': "Una de las cosas que Damon hizo tan bien fue abrir este mundo. Así que quizá hay otra versión con un nuevo elenco de personajes. No lo sé porque Damon no lo sabe, y estoy siguiendo su iniciativa." De hecho, tanta confianza tiene el ejecutivo en Lindelof, que confiará plenamente en el paso que este decida dar: "Si es una segunda temporada, genial; si es una nueva visión del universo, genial; si es algo totalmente diferente, seguiré lo que él decida."