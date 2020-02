'Watchmen' podría contar con más temporadas en HBO

HBO ha reconfigurado su estrategia con respecto a 'Watchmen' de cara a la próxima temporada de premios. Debido a su estreno otoñal, la serie creada por Damon Lindelof se perdió la pasada edición de los populares premios televisivos y, tras ser ignorada para sorpresa de todos en los Globos de Oro, la cadena de WarnerMedia ha optado por presentarla como miniserie en vez de como serie dramática.

Regina King en 'Watchmen'

Como recoge Deadline, lo que en principio podría sonar al cierre de un ciclo ha generado el efecto contrario a partir del comunicado emitido por HBO: "Hemos hablado con los productores y sentimos que la de miniserie era la representación más certera para la serie y sus posibles futuras entregas." Esas últimas palabras arrojan algo de luz acerca del futuro de la ficción, que todavía no ha sido renovada por una segunda temporada.

Desde el arranque de la emisión de 'Watchmen', Lindelof ha defendido que la primera entrega de la serie funciona de manera independiente, por lo que, en el caso de realizar alguna continuación, sería asumiendo un formato antológico. "Veo 'Watchmen' como 'Fargo' o 'True Detective'. Son series antológicas en marcha, pero cada temporada está diseñada con su propio inicio, medio y final, permitiendo que las siguientes tengan personajes o épocas totalmente diferentes," reconocía el guionista a Variety.

El listón muy alto

En las últimas horas también se ha pronunciado la protagonista de la ficción, Regina King, que, en una entrevista concedida a The Hollywood Reporter, también ha hablado sobre el futuro de 'Watchmen'. "Me vería implicada en una segunda temporada si la idea fuera buena. Necesitaría conocer el principio y el final, a diferencia de con la primera, de la que no conocía el desenlace," aseguraba la actriz, que, al igual que HBO, no cierra ninguna puerta: "Una parte de mí se siente como... Es complicado que pudiéramos superar la primera temporada."