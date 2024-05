Por Joan Centelles Martínez |

Laura Escanes volvió a 'La resistencia' para presentar sus nuevos proyectos, y no se escapó de responder las preguntas que caracterizan al programa de David Broncano. La influencer contestó con sinceridad a las cuestiones que ponen a prueba a los entrevistados sobre su dinero en el banco o las relaciones sexuales que han mantenido.

Laura Escanes y David Broncano en 'La Resistencia'

Finalizada la entrevista, sobre la cifra exacta de dinero que tiene en el banco, le decía el humorista: "", a lo que esta le respondió: "Tiene más". "Ah, vas a optar por no decir lo tuyo, pero rajar de las demás", apuntó el humorista. Y ya confesó Escanes sobre lo suyo: "".

A esta le siguió la pregunta del sexo. "En esa no entro... me da vergüenza", explicaba al principio. Sin embargo, tras la insistencia de Broncano, al ser preguntada por cuántas relaciones había mantenido en el último mes, la influencer confesó que tres. También puntualizó que "se folla menos estando soltera que estando en pareja". La sinceridad de Laura Escanes no se quedó ahí. Al ser preguntada por los retoques estéticos, confesó alguno de ellos: "Me he hecho cositas plásticas, me operé el pecho hace años y algún retoquito, el bótox... pero sigo teniendo expresión".

Lo que nos iguala como seres humanos es la masturbación. Da igual el dinero que tengas o el nivel de famoso que seas, que siempre nos quedará nuestra propia mano. #LaResistencia @LauraEscanes pic.twitter.com/kWRI2JOLH3 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) May 6, 2024

Guiño a Risto Mejide

La catalana visitaba el programa para presentar la segunda temporada de su podcast 'Entre el cielo y las nubes'. El humorista le preguntó si había hecho otros podcasts antes, a lo que Escanes sonrió y prefirió no nombrar su anterior trabajo, 'Cariño, ¿pero qué dices?', el podcast que compartía con su exmarido Risto Mejide. La catalana cambió de tema ante la insistencia de Broncano. "Ya no se puede seguir", dijo la entrevistada.