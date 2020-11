Carmen reacciona a la confesión de Herón en 'First Dates': "¿Cómo te tatúas eso?"

No todas las personas que se conocen en 'First Dates' continúan conociéndose fuera del programa. Aunque el equipo del espacio pone todo su empeño en reunir a los candidatos más acordes, no siempre funciona, y este ha sido el caso de Herón y Carmen, una de las últimas parejas que se han conocido en el dating show. A pesar de haber intentado mantener una velada más o menos agradable, tomaron la decisión de continuar cada uno por su camino principalmente por la falta de compatibilidad.

Herón y Carmen en 'First dates'

Durante la velada, los dos participantes del dating show coincidieron en que ambos llevaban varios tatuajes y piercings, lo que no se esperaba la malagueña es que su cita tuviese "una polla" tatuada en su cuerpo: "¿Qué hablas? ¿Cómo te vas a tatuar eso? Yo no me hago eso ni muerta", aseguraba avergonzada. Herón en un principio se lo ha tomado bien y le ha hecho gracia. De hecho le ha llegado a decir que le "falta la parte femenina", al mismo tiempo que le echaba una mirada pícara a Carmen, pero la joven no le ha seguido el juego.

Con tan solo 19 años, Carmen acudió al restaurante de 'First Dates' para conocer al amor de su vida. La malagueña afirmó que ha sido víctima de un mal de ojo, ya que hay varios aspectos de su vida que le van "malamente". Confesó ser una chica tímida pero "agitanada" y con ganas de tener "algo serio". Mientras que Herón, con 24 años de edad y padre de una niña, admitió que había mandado "a la mierda" a más de una pareja pero que también buscaba una relación estable por el bien de su pequeña.

Por separado

A medida que avanzaba la velada más se separaban las posturas de Carmen y Herón, principalmente cuando se trataba de hablar de sexo. El vasco ha echado de menos que su cita se abriese un poco más a la hora de hablar del amor y los gustos en las relaciones íntimas, algo que la malagueña claramente ha avisado que no se siente cómoda al tratarlo. En el momento de tomar la decisión final ambos lo tenían realmente claro: "Somos muy distintos", coincidieron por fin al término de la noche.