Dani, bajista de Taburete, rechazado en 'First dates' y sorprendido por Willy Bárcenas en el restaurante

La última sorpresa que se ha vivido en 'First Dates' ha sido la visita de Daniel, el bajista de Taburete, uno de los grupos más conocidos de la actualidad que está liderado por Willy Bárcenas, hijo del extesorero del PP, Luis Bárcenas. El músico ha explicado a Carlos Sobera que había decidido ir al programa a tener una cita porque "uno nunca sabe donde puede encontrar el amor". El bajista ha explicado que "la cosa está muy mal" y que, por eso, lleva seis años soltero. Aunque también le ha confesado al presentador que no tiene "problemas para ligar", pero que le preocupa no saber si las chicas se acercan a él "por ser Daniel Guadaño o por ser el bajista de Taburete".

Daniel, el bajista de Taburete, acude a 'First Dates' a encontrar el amor

Entre las confesiones a Sobera antes de la cita, Daniel ha revelado que fue Willy Bárcenas quien le animó a que fuera al programa a buscar el amor. Muy sorprendido, el presentador ha querido llamar al cantante de Taburete para preguntarle por esta decisión y para pedirle algún consejo para su amigo. Bárcenas ha reconocido estar "más nervioso" que Daniel, pero que no le daría ningún consejo a su amigo porque "él se basta por él solo, tiene un sex-appeal inigualable". "Con que esté tranquilo y le cante una canción bonita, está todo hecho", ha añadido el líder de la banda.

Dani se ha encontrado con Sandra, una joven madrileña de 24 años que no le ha reconocido. Algo que a él no le ha sorprendido en exceso porque "al ser el bajista, es muy difícil que alguien te reconozca". Lo que sí que le ha sorprendido más es que su cita no sabía quién era Taburete, pero se lo ha tomado con humor. El músico ha explicado que muchas chicas disimulan al principio, pero que "a la tercera o cuarta cita" hacen muchas preguntas sobre el grupo y es entonces cuando él descubre que es una fan de Taburete. Parece que esta vez no es el caso, porque Sandra no tenía ni idea de qué grupo era; pero es que Daniel tampoco conocía el cantante que le gustaba a su cita, Omar Montes, ni qué era el flamenco reggeaton: "¿Quién coño es Omar Montes?".

No habrá segunda cita

Daniel se ha animado a mostrarle a Sandra alguna de las letras de sus canciones y a ella le han parecido "muy bonitas": "Se te da bien". Pero eso no ha sido suficiente para que ella quisiera tener una segunda cita con él, porque aunque ha explicado que era un chico "muy simpático y educado", desde que entró en el plató no esperaba que él fuera su cita: "Pensaba que era un chico que había en el restaurante, porque de primeras no me ha cuadrado nada". Daniel sí que hubiera deseado tener una segunda cita con ella para seguir conociéndola, pero antes de macharse del programa ha confesado algunas cosas acerca de su grupo, como que todos los miembros del mismo que tienen novia son fieles o que reconoce que el público objetivo de Taburete son "los cayetanos, los pijolis".