'Zoey 101': Jamie Lynn Spears aviva los rumores del posible regreso con esta imagen

Que la nostalgia es un arma poderosa para la televisión actual es algo evidente. El regreso 'Will & Grace' o el remake de 'Walker Texas Ranger' son algunos de los ejemplos más recientes. La última que ha avivado las esperanzas de sus fans es 'Zoey 101' gracias a una misteriosa publicación de Jamie Lynn Spears, quien interpretaba a Zoey.

El reparto de 'Zoey 101'

En su cuenta de Instagram la actriz compartió una foto de un guion. Aunque apenas se puede entender nada ya que la mayor parte del texto está tachado, sí se puede leer "¡dame ese beicon!" y el nombre uno de los personajes: Sean. Y los comentarios de sus compañeros de reparto en 'Zoey 101' han hecho que los fans crean que definitivamente es una pista del revival de la serie.

Paul Butcher, que interpretó a Dustin Brooks, comentaba en la publicación de Spears un "Algo se acerca", acompañado de emoticonos. Y el actor que dio vida a Michael Barret en la serie, Christopher Massey, dejó también un par de emojis sonrientes. Además, estos rumores han sido favorecidos por la reunión del reparto del pasado julio y por las habituales publicaciones de fotos de la época de la serie con las que llenan sus cuentas.

Serie adolescente donde las haya

'Zoey 101' contaba la vida de Zoey (Jamie Lynn Spears) y sus compañeros en la Pacific Coast Academy, un internado que acababa de abrir la puerta a las alumnas. La serie, que tuvo cuatro temporadas, fue creada por Dan Schneider, padre de otras series de Nickelodeon como 'Drake & Josh'. Y en 2015, para celebrar el décimo aniversario de la serie, Nickelodeon publicó un corto especial: "What Did Zoey Say?", en el que se descubría lo que había en la cápsula del tiempo de la protagonista, uno de los grandes misterios de la serie.