Por Fernando S. Palenzuela |

Hace más de cinco años que Amaia Romero se coronó como la ganadora de 'OT 2017', la edición que supuso la vuelta del formato en una nueva etapa en Televisión Española. Este 2023, el talent show producido por Gestmusic vivirá una situación similar con una nueva era, en esta ocasión saltando a las plataformas de la mano de Amazon Prime Video.

Amaia en 'OT 2017'

La expectación es total respecto a lo que puede suponer esta edición de 'Operación Triunfo' que buscará mantener su esencia dejando atrás la televisión lineal. Los futuros alumnos de la Academiapara sacar adelante las canciones de las galas y formarse como cantantes. En esos días,

"Es verdad que los familiares nos iban pasando cosas y así", respondía la cantante a una pregunta de Los 40 sobre qué recomendación haría a los próximos concursantes. "Creo que le hubiese pedido más bragas. Yo no lavaba la ropa, no había hecho una colada en la vida y necesitaba bragas todo el rato. Así que supongo que bragas". Así pues, una de las voces de "Sexo en la playa" volvía a hacer gala de su espontaneidad para trasladar un consejo a sus sucesores y sucesoras.

Su salto a la interpretación

En los próximos meses también veremos su faceta como actriz tras haber sido fichada por Los Javis para participar en 'La Mesías', la serie que han preparado con Movistar Plus+. "La experiencia de rodar una serie ha sido algo que nunca había hecho y ha sido increíble. He aprendido muchísimo. Me he sentido genial haciéndolo", explicaba en la citada entrevista, a lo que matizaba: "Todavía no me he visto y creo que el primer momento en el que me vea va a ser horrible. Yo estoy como bastante cagada".