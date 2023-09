Aluvión de críticas a la sección de Laura Matamoros en 'Vamos a ver': "Qué vergüenza ajena"

Las nuevas mañanas de Telecinco han comenzado este lunes, 11 de septiembre, con una auténtica revolución en su parrilla. A partir de ahora, 'La mirada crítica' de Ana Terradillos y 'Vamos a ver' de Joaquín Prat sustituirán el hueco dejado por 'El programa de Ana Rosa' y 'Ya es mediodía'. El formato de Prat, que recoge las últimas noticias de la crónica social, cuenta con un nutrido grupo de colaboradores, como la ganadora de 'Gran Hermano VIP 4'.

Pero su debut no podía haber comenzado con peor pie. Las redes sociales se han llenado de críticas por la intervención de Laura Matamoros en el magacín de Unicorn Content. Una de las opiniones más repetidas se centraban en que no tiene ningún título como para hacer recomendaciones sobre nutrición, mientras que otros la critican por la falta de ritmo a la hora de presentar la sección. El público le pide a través de las redes que la próxima vez se prepare más la sección para intentar salir airosa. Uno de los usuarios va más allá y reflexiona sobre qué ha llevado a fichar a la joven, "con la de influencers válidas que hay, con gracia natural, desparpajo y soltura"

Que digo yo... no hay nutricionistas titulados que además son influencer que tienen que contratar a Laura Matamoros para que haga su trabajo?????? Tele 5 no deja de sorprenderme para mal.

Que vergüenza ajena me está dando Laura Matamoros en sección nueva de #VamosAVer no tiene nada preparado, 0 gracia. Con toda la gente con talento que existe ¿porque poneis a esta gente enchufada??!!!!

Por favor, lo de la voz de Laura Matamoros es soportable a ratos, pero no puede hacerlo peor!!!! No ha tenido tiempo para preparárselo???? #VamosaVer

Laura Matamoros en una seccion de salud: No soy profesional ni médico pero he leido mucho en las redes y de ellas me fío.



????????????????????????????????#VamosAVer11S