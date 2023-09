Por Rubén Rodríguez Tapiador |

El lunes 18 de septiembre empezó 'TardeAR', el nuevo programa de Ana Rosa Quintana en Telecinco. El formato de Unicorn Content contará con la presencia de varios colaboradores, entre los que destaca Antonio Hidalgo, quien ha aparecido en la segunda entrega. El presentador no coincidía en un plató de televisión con Quintana desde hace casi 20 años, cuando conducían 'Sabor a ti' en Antena 3. "¡20 años has tardado!", le reclamaba la comunicadora a Hidalgo a su entrada al infoshow.

Ana Rosa Quintana y Antonio Hidalgo en 'TardeAR'

El presentador ha llegado en un coche, que pinchaban desde el control del programa, con una sonrisa que se le iba a quitar en cuanto viese a la periodista. Ana Rosa Quintana se ha dirigido hacia él y se han terminado fundiendo en un abrazo que ha emocionado a ambos. Ante esta situación, la periodista, aún agarrada al también cantante, ha confirmado: "Vamos a llorar los dos". Sin embargo, Hidalgo ha querido quitar un poco de emoción y darle un tono de humor al momento:

A pesar de esta afirmación, el presentador ha vuelto a echar cuentas y se ha fijado en que esa cifra ha subido: "Ha cambiado de pesetas a euros, he calculado con el IPC y me debes como 12.000". Por otro lado, Ana Rosa Quintana ha compartido con los espectadores que se han visto poco porque Hidalgo se había ido a Murcia, aunque cuando estaba enferma sí estuvieron juntos. No obstante, la comunicadora le ha seguido la pista gracias a las redes sociales: "Le sigo en Instagram, que es muy mamarracho".

"El retrovisor", la sección de Antonio Hidalgo

El nuevo colaborador de 'TardeAR' no había ido solo al programa para mostrar su reencuentro, sino que también será el encargado de presentar "El retrovisor", una sección en la que echarán la vista atrás y observarán cómo ha cambiado la sociedad en los últimos años. Antonio Hidalgo visitará a su amiga dos veces por semana y en su primera intervención ha decidido centrarse en los viajes en coche de los 80.