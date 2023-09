Por Redacción |

Ana Rosa Quintana se ha rodeado de un amplio y ecléctico plantel de colaboradores para intentar triunfar en una nueva franja con 'TardeAR'. En su primer contacto con el público, que tuvo lugar el lunes 18 de septiembre, la veterana comunicadora estuvo arropada por Xavier Sardà, Alaska, Mario Vaquerizo o Beatriz Archidona. Todos ellos, junto a la presentadora, abordaron un tema tan candente como el del beso no consentido de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso en la final del Mundial Femenino, pero fue el comentario de otro colaborador el que sumió al programa en la polémica.

Javier Losán en 'TardeAR'

Cuando ya se había apaciguado el debate inicial con respecto al seísmo despertado en la Real Federación Española de Fútbol por su expresidente, y las acciones tomadas por las jugadoras tras esos acontecimientos,. El actor, que retoma en el formato de Unicorn su personaje de ' El pueblo ', El Ovejas,, como le calificaba Quintana, para "hablar de cómo son o cómo se expresa la gente en cada uno de los sitios". Sin embargo, el debut no arrancaba con buen pie.

Nada más entrar al plató, El Ovejas se acercaba a Quintana para estrecharle la mano e inmediatamente después soltó un chiste que no pasaría desapercibido. "De natural soy enamoradizo, pero daros todos por besados, no vaya a ser que me denuncie alguien", esgrimió el intérprete, despertando alguna risa nerviosa entre sus compañeros. Aunque se cambió rápidamente de tema, la frivolización sobre un tema tan grave, que no sería la única durante el estreno de 'TardeAR', ha despertado numerosas críticas que han llevado a Losán a retractarse.

Comunicado oficial

Debido a esas reacciones contrarias al desafortunado chiste, Losán ha publicado un comunicado a través de su cuenta oficial de Twitter. "A raíz de mi comentario el pasado día 18 de septiembre en el programa 'TardeAR', quiero disculparme sincera y públicamente por lo desafortunado del mismo, asumiendo toda la responsabilidad de mis palabras", reza el texto. De esta manera, el defensor del pueblo intenta aliviar una polémica agravada por el hecho de que Ivana Andrés, capitana de la Selección Femenina de Fútbol, estaba en las instalaciones de Mediaset esperando a ser entrevistada por Quintana cuando tuvo que escuchar la broma de Losán.