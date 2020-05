Así ha sido el reencuentro de 'Sé lo que hicisteis' en 'Zapeando' con guiño a la marcha de Pilar Rubio

Cuando laSexta nació en 2006, también lo hacía el programa 'Sé lo que hicisteis...' que se mantendría en emisión hasta 2011. El paso del tiempo no ha hecho que los espectadores se olviden de este formato del que todavía se sigue pidiendo su regreso. Y deseo concedido, de forma puntual y a modo de reencuentro, para todos ellos el 8 de mayo. 'Zapeando' ha organizado un reencuentro con los presentadores y colaboradores de 'SLQH'. Ambos espacios comparten cadena, productora, guionistas e incluso colaboradores, pues en la mesa del actual formato de laSexta se encuentran Dani Mateo, Miki Nadal y Cristina Pedroche, quienes ya formaron parte como colaboradores del mítico programa.

Reencuentro de 'SLQH' en 'Zapeando'

El esperado reencuentro, lamentablemente, se ha producido por videollamada en la que han conectado (en un primer momento) con tres de los rostros más recordados del programa: Ángel Martín, Patricia Conde y Berta Collado quienes han recordado grandes momentos de 'SLQH' junto Mateo, Nadal y el resto de colaboradores de 'Zapeando'. Tras saludarse, un ataque de risa y alguna pullita a "Ángel enano", han comenzado con las preguntas siendo la primera de ellas un fracaso. Quique Peinado preguntaba quién fue el primero en salirse del grupo de WhatsApp, a lo que Berta le decía que "no tuvimos nunca. No había Twitter, no había Instagram...". Además, aprovechando la conexión, hizo el siguiente chiste: "Tengo a Alfonso Merlos escondido en el baño".

Grandes momentos de 'SLQH'

El equipo repasó grandes momentos vividos durante la etapa de 'Sé lo que hicisteis', como el día que se quedaron sin guion ni vídeos y tuvieron que improvisar situaciones para ganar tiempo, o cuando a Berta y Miki les pusieron sombreros de mexicano poniendo acento y en el cue ponía "acento rumano" y no sabían que hacer, tal y como recuerda ella asegurando que "la gente se pensaba que estaba preparado, pero era todo lo contrario".

También ha habido momento de recordar las grabaciones por la calle con Paquirrín, a quien le tenían que enseñar a hacer un monólogo, o cuando Dani Mateo imitaba al "esmirriao" (Isaac, exnovio de Falete), o cuando se tiraron por paracaídas, o cuando Berta parodiaba a Carmen Lomana, o el día que Patricia Conde enseñó las bragas... Aunque no han estado todos los que participaron, desde 'Zapeando' han querido mencionar a todos los que formaron parte del equipo: Pilar Rubio, Paula Prendes, David Guapo, Cristina Urgel, Leo Harlem, Alberto Casado y Jordi Mestre.

Pullita para Pilar Rubio

Acto seguido, el programa mostró el primer momento de cada uno de ellos en el programa, con conversaciones en el plató, disfraces, sketches comentando uno en concreto en el que Pilar, Miki y Dani bailaban un tema de Beyoncé y, viendo el despropósito, Pilar salía del plano. Mientras recordaban el momento en 'Zapeando', Dani comentaba sobre su compañera: "Como es lista, se va", a lo que Ángel apuntó que esa frase "vale para ese vídeo y el programa", recordando que se fue de 'SLQH' cuando fichó por Telecinco.

Se une Cristina Pedroche al reencuentro

Cristina Pedroche, que desde que se decretó el Estado de Alarma no ha vuelto a pisar el plató, no se ha querido perder este reencuentro al que se ha reincorporado contando que 'SLQH' "cambió mi vida por lo profesional y por lo personal. Me han enseñado mucho y todo lo que soy es gracias a vosotros". Además, como no podía ser de otra manera, han recordado la caída que sufrió en plató su primer día. Estando presentes seis personas que estuvieron en el programa anterior, Anna Simon les ha hecho un cuestionario en el que los resultados han sido que Dani era el más tiquismiquis, Ángel era el más perfeccionista y currante (junto a Pilar), y Miki era el más fiestero y perezoso.