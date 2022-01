Uno de los temas que Paloma García-Pelayo ha abordado junto a Julián Muñoz en 'No es hora de la venganza, es la hora de la verdad', el formato estrenado el 14 de enero de 2022 en el prime time de Telecinco, han sido los obsequios que el expolítico realizó a Isabel Pantoja durante su aventura y posterior conocido romance, detallando lo ocurrido con un apartamento.

Julián Muñoz en su docuserie

"Estuvo viendo los apartamento de Guadalpín y dijo que quería comprarse uno ahí. Pues un apartamento ahí. En el apartamento, hicieron un descuento muy muy importante, Soy consciente de que casi un 50%", explicaba Julián Muñoz, contestando a la pregunta de la periodista sobre ese famoso apartamento. "El precio oscilaba entre 330.000 más IVA, unos 60 millones de pesetas. Lo pago en metálico, con dinero de mi casa", dice Isabel Pantoja en unas imágenes de archivo de una de sus declaraciones.

"La primera vez que yo me acuesto con Isabel Pantoja fue en Guadalpín. (...) Como regalo mío, se puede tomar ese descuento que hicieron", aseguraba Muñoz, recalcando que él no tenía acceso a las cuentas de la cantante. "Le regalé un Mercedes, de dos plazas, descapotable. Se lo llevó a Sevilla y nunca supe más", desvelaba el exalcalde de Marbella, indicando que ese sí fue un obsequio que le hizo.

Pagó para que no se fuera

Durante el primer programa de la docuserie, Julián Muñoz también cuenta cómo llegó a pagar un dinero para que Isabel Pantoja no viajase a Latinoamérica para una gira donde la contrataron y así poder pasar más tiempo con ella. "Eras tres o cuatro galas, no me acuerdo. Yo mando a una persona de mi confianza y le dije; 'Dale esto a esta señora que es de estas características', y se lo da en el Parque de la Alameda. En América, cobraba 30.000 euros por gala, por ahí la pagué", desvelaba a Paloma García-Pelayo.