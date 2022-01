Si primero era Antonio Rossi el que afirmaba que Isabel Pantoja y su hermano Agustín iban a emprender acciones legales por la emisión de la nueva docuserie de Julián Muñoz, ahora, Marisa Martín Blázquez ha relatado los detalles de cómo se enteró la cantante. La periodista reveló su información en 'El programa de Ana Rosa', creando mucha expectación al respecto.

Marisa Martín Blázquez, en 'El programa de Ana Rosa'

"Entró en pánico, su hermano tuvo que llamar a su médico de confianza para decirle qué podía hacer, cómo podía ser atendida en ese momento en el que, parece ser que hubo una especie de ataque de ansiedad", contaba la colaboradora ante la mirada de sus compañeros. Tal y como confesó, la cantante, sin consuelo alguno, no paraba de repetir las mismas frases.

Martín Blázquez reveló algunas de las lamentaciones de Pantoja: "¿Qué más me puede pasar? Se acaba de morir mi madre, no tengo a mi hijo, tengo una ruina en todo lo alto, y ahora este señor vuelve a salir a remover cosas", relató. "Hubo gritos, momentos de ansiedad" y, es que la cantante aún no ha superado su paso por la cárcel debido a su involucración en el Caso Malaya.

Isa Pantoja, preocupada por su madre, carga contra su hermano

Isa Pantoja, colaboradora del programa de Unicorn Content, contó que no había podido pasar el fin de año con su madre debido al complicado momento que atraviesa. "Para todos ha sido un 2021 complicado, pero para ella es más grave por la pérdida de su madre y encima está en Cantora, recordando todo lo que ha pasado continuamente", afirmó.

Además, la joven se mostró muy enfadada con la actitud que ha adoptado su hermano, Kiko Rivera, y aseguró que no le perdona. "Estás tan mal para hablar con mi madre o conmigo, pero no para contarlo públicamente. Si se ha visto tan desbordado, que actúe de otra manera", señalaba sin tapujos la colaboradora de televisión.