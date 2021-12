Telecinco ha anunciado 'No es la hora de la venganza, es la hora de la verdad', la nueva e inesperada docuserie de Julián Muñoz que se emitirá próximamente. El cebo emitido por Mediaset parece indicar que el exalcalde de Marbella contará, sin tapujos, detalles de su relación con Isabel Pantoja. Ante las múltiples incógnitas, 'El programa de Ana Rosa' ha logrado hablar con Muñoz.

Julián Muñoz, en 'No es la hora de la venganza, es la hora de la verdad'

Aunque siempre se ha mostrado esquivo con la prensa, el periodista Pepe del Real logró hablar telefónicamente con el abulense. El político se mostró sorprendido ante el anuncio de su docuserie. "Me he enterado esta mañana y no tenía ni la menor idea de que eso se había puesto, ni una promo", declaraba. El colaborador, sorprendido ante la respuesta, le replicaba que habría hablado con la productora.

"A estas alturas de mi vida, si me apetece hablar, hablo, y si no me apetece hablar, no hablo. Y declaración haré justo en el momento que yo vea eso", le contestaba Muñoz. El periodista quiso aprovechar la oportunidad para preguntarle sobre algunos de los miembros del clan Pantoja. "Esa niña para mí es una niña muy especial. Después de tantísimos años la sigo teniendo muchísimo cariño. Ella lo sabe", se refería a Isa Pantoja.

"A Kiko Rivera le tengo mucho afecto eh. Conmigo Kiko siempre se portó maravillosamente bien", halagó al DJ. Del Real también le preguntó si tenía afecto a Doña Ana, la madre de Isabel Pantoja, fallecida este 2021. "Mucho respeto, mucho respeto", repetía el exalcalde. Sin embargo, no quiso pronunciarse sobre el que fuera su cuñado, Agustín Pantoja.

Las confesiones del exalcalde

"Yo no digo más de lo que llevo contando 25 años", le decía Muñoz a Pepe del Real. En el vídeo promocional emitido por Telecinco, se refiere en varias ocasiones a Pantoja, y admite que cree que le dejó de querer cuando se le acabó el dinero. "Me ha salido cara", se puede escuchar también. El periodista le preguntó sobre estas palabras y su carácter machista: "Bueno, yo no tengo nada que decir. Cada uno que lo interprete como quiera. Yo en ningún momento he intentado ofender a nadie, por supuesto", se defendía el exalcalde de Marbella.