La voz que lleva narrando la vida de la familia Alcántara durante veintidós temporadas parecía volver a encarnarse con el esperado retorno de Carlos. El conocido como "heredero" regresaba a Madrid para presentar su primer libro, aunque, como podía esperarse, no iba a ser un camino de rosas. Durante todo el capítulo, la ficción se preparaba para recibir a uno de sus miembros: "Supuso mi vuelta a la vida familiar", podía escucharse.

Ricarado Gómez, como Carlos Alcántara en 'Cuéntame'

Como ya contamos, el serial de Grupo Ganga se hizo "un Paloma Cuesta" y tiró de la figura de otro actor para ponerse en la piel del escritor. De hecho, pudimos volver a ver las extremidades de un hombre escribiendo a máquina, mientras la voz de Carlos Hipólito hablaba del acto de presentación de "Nuestro ayer", donde se narra la vida de sus parientes más cercanos: "Me permitiría reencontrarme con sus protagonistas", aseguraba.

No obstante, ya desde el principio se aludía a "dilemas morales", algo que hacía intuir que la cosa no terminaría bien: "Antepuse lo que consideraba mi integridad a cualquier otra consideración. [...] Reconozco que no actué como debía", proseguía. A lo largo del capítulo, Rosa se encargaba de la organización del acto, a quien pudimos ver con gran enfado: "¡Cómo me puedes decir esto! [...] Haz el favor de tranquilizarte, coger el avión y prepararte unas palabras", sentenció tajante.

Carlos Alcántara había sido galardonado con el Premio Satélite, acompañado de un millón de pesetas. De hecho, el salón de actos estaba abarrotado con periodistas e invitados entre los que se encontraban Antonio, Mercedes, Inés, Toni, María e incluso Clara. Pese a los augurios que apuntaban hacia la venta "como rosquillas" de esa novela, la tensión comenzaba a abrirse camino. No obstante, Rosa hacía ver que todo estaba bien.

El coche vuelve del aeropuerto sin Carlos Alcántara

Un chófer llamado Jaime se acercó al aeropuerto para subir al protagonista de la trama en su coche. Una vez allí, cogió el teléfono para hacer una llamada: "¿Pero tú estás seguro?", respondía Rosa, visiblemente apurada. Aunque intentaba que nadie tomase conciencia de lo que estaba sucediendo, no tardó en confirmarle al patriarca de los Alcántara lo que había sucedido: "No ha cogido el avión", aseveró sin titubear.

Antonio fue el encargado de subirse al escenario para apaciguar los ánimos y contar de qué trataba el relato. Mientras tanto, la voz en off contaba que el mencionado galardón no se le había concedido por méritos propios: "No aceptaría un premio amañado, urdido a mis espaldas", desvelaba, remarcando que se habían negociado "reconocimientos injustos". Rosa apuntaba sin pensarlo a que no era el momento de "disquisiciones morales".

La gran decepción familiar

Mientras regresaban al madrileño barrio de San Genaro, los Alcántara se preguntaban qué era lo que podría haber ocurrido. La frustración se apoderaba de ellos como pocas veces antes habíamos visto, cuando Antonio hizo una apreciación: "¡No va a volver!", espetó con decepción. Ante esas palabras, Mercedes se negaba a que esa idea se convirtiese en realidad.