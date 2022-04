Carlos Alcántara regresa a 'Cuéntame cómo pasó'. Pero no, Ricardo Gómez no volverá a meterse en la piel del heredero. Al menos, no por ahora. Hace ya algunos capítulos, los Alcántara recibieron la llamada de su hijo menor en la Nochevieja de 1993, donde les comunicó su próximo viaje a Madrid para presentar su primera novela. Una gran noticia para la familia que despertó la ilusión de los fieles de la ficción de Grupo Ganga y Televisión Española ante la posibilidad de ver de nuevo al popular actor encarnando al alma de la serie. Lamentablemente, habrá en conformarse con el recurso utilizado por la producción para recuperar al icónico personaje.

El capítulo 399 de 'Cuéntame', titulado "Nuestro ayer", contará con un actor que se encargará de hacer de doble de Ricardo Gómez para interpretar a Carlos Alcántara. Tal y como avanza la promo y las imágenes difundidas por RTVE, el personaje se encuentra acabando su novela en su hogar de Nueva York, que comparte junto a su esposa Karina y su hija Olivia. En esta entrega, viajará a Madrid para presentar este libro autobiográfico que narra la historia de su familia y que, curiosamente, lleva por título "Nuestro ayer", el nombre inicial que tuvo la propia serie.

Portada de "Nuestro ayer", la novela de Carlos Alcántara

El recurso del doble es una práctica bastante habitual en ficciones que se ven obligadas a prescindir del actor que da vida a un personaje clave. De hecho, en la propia 'Cuéntame' se utilizó cuando Irene Visedo abandonó la serie, antes de la incorporación de Pilar Punzano. La actriz Marieta Orozco interpretó episódicamente al personaje en 2008, apareciendo solo de perfil y ocultando su rostro con el cabello.

Algo parecido ocurrió en 'Aquí no hay quien viva' cuando Loles León decidió abandonar la comedia de Antena 3 por un desacuerdo económico con Miramon Mendi. Los Caballero apostaron por sacar del coma a Paloma Hurtado, la primera dama del presidente Juan Cuesta (José Luis Gil), utilizando a una doble que no mostraba su cara.

La trama del 22x12

En el episodio de 'Cuéntame' que se emitirá este jueves, 21 de abril, Antonio (Imanol Arias) está entusiasmado, no solo por la visita de Carlitos, sino porque él es el protagonista de la novela. Mientras que Mercedes (Ana Duato) visita el programa 'Quién sabe dónde', presentado por Paco Lobatón, para intentar encontrar a su hermana Cecilia (Kiti Mánver). Inés prueba suerte como autora de teatro, Toni (Pablo Rivero) vive las consecuencias del accidente de coche que provocó y María (Carmen Climent) se centra en sus exámenes tras perder al hijo que esperaba.