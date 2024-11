Por Fernando S. Palenzuela |

Vanessa acudía en la noche de 8 de noviembre a '¡De viernes!' para vivir un reencuentro con su hijo Alejandro, al que llevaba mucho tiempo sin ver. La cantante de orquesta ya contó en 'Gran Hermano' la mala relación que tiene con sus dos hijos mayores, especialmente con el mediano, a quien achaca faltas de respecto que fueron aumentando al cambiarse de casa y de colegio dos años antes, cuando este tenía 17.

Vanessa y su hijo en '¡De viernes!'

La exconcursante de 'Gran hermano' escuchó por primera vez en dos años a su hijo, pues el programa le había entrevistado previamente antes de que entrara a plató para vivir el reencuentro. ". Se fue de casa porque empezó en el mundo de la orquesta en Cantabria y nosotros nos quedamos aquí con mi abuela", explicaba el joven.

Según sus palabras, la mayor parte de su infancia la vivió con su abuela y fue en 2011, cuando él tenía 6 años, cuando la Fiscalía de Menores le dio la custodia a su padre por los horarios que Vanessa tenía con la orquesta. Sin embargo, en 2015 volvió a vivir con su madre hasta que abandonó el hogar en 2022. Por todo esto, Alejandro considera que Vanessa fue "una madre ausente" y que nunca ha tenido "ese sentimiento de cariño" porque "la veía un fin de semana cada dos o tres años". "Consideraría a mi madre una madre nefasta por haberme metido, engañado y abandonado", atizaba Alejandro.

Su opinión de Javier

"Es un niño que al colegio no iba, tenía problemas de comportamiento en clase. Veo un patrón en él igual que su padre. Yo tengo claro que llevaba tres años en mi casa aguantando una situación que no es tolerable. Nadie se merece aguantar ciertas cosas, sea tu hijo o sea quien sea", se defendía Vanessa de las acusaciones de su hijo. Por su parte, él afirmaba que desde el nacimiento de su hermana pequeña, la hija que tienen en común Vanessa y Javier, "el control de la casa se fue por completo, había discusiones todos los días". En suma, asegura que la relación con su madre "era tóxica, no se podía tener una conversación con ella", puesto que lo menospreciaba.

Alejandro y Vanessa en el plató de '¡De viernes!'

Alejandro contaba que a los 11 años, cuando volvió con su madre, esta le llenó de falsas esperanzas e incidía en que su padre era malo. Según explicaba Vanessa, su expareja había sido condenado por malos tratos, también a sus hijos. El joven también ha tenido palabras para la actual pareja de su madre, a quien considera un "perrito faldero" como consecuencia de que su madre llegaba a sentir celos de sus hijos por la relación de Javier con ellos.

Un reencuentro sin esperanzas

Cuando tan solo quedaban unos minutos para que acabase el programa, Alejandro entró a plató y, como era de esperar, ninguno de los dos hizo el amago de saludarse después de dos años. "Todo lo que estoy escuchando esta noche me está haciendo daño porque él sabe que no es cierto", lamentaba entre lágrimas Vanessa, que defendía que no lo había abandonado en ningún momento.

"Sabes cómo se ha portado tu padre contigo y me parece increíble que vengas aquí a contar cosas que no son. Sabes que te lo di absolutamente todo", le reprochaba la gran hermana a su hijo. "No me da pena ninguna porque sé cómo es, sé que está haciéndose la víctima", soltaba con contundencia este. "Estás manipulando las cosas y nos echas en cara cosas cuando la mala eres tú".

Alejandro aprovechó para contar una experiencia personal que le había demostrado que el dolor que sentía su madre era mentira: "Yo estoy cubriendo una baja de cuidador de niños en un bus y llevo a mi hermana pequeña. El primer día que la llevé me dijo que mamá está muy feliz de que me hubiera ido de casa, así que lo que está diciendo es totalmente mentira y lo sé". Pese a la insistencia de Beatriz Archidona, no había posibilidad la reconciliación. "Después de lo que estoy viendo, sé que viene muy orquestado por lo que le dice el padre", zanjaba Vanessa.