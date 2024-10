Vanessa se ausenta en plena gala de 'Gran hermano 19' tras una fuerte discusión con Javier

Por Beatriz Prieto |

'Gran Hermano: El debate' inició su sexta gala la noche del domingo 13 de octubre abordando la monumental discusión entre Javier Mouzo y Vanessa Bouza que se había producido el día anterior. Por entonces, la gallega estallaba contra su marido al no sentirse apoyada por él, en un día complicado para Javier porque "tuvo una pérdida muy importante". Sin embargo, dicho antecedente no evitó un choque que ambos volvieran a discutir, esta vez en plena gala, lo que acabó con Vanessa escondida en la cama mientras sus compañeros se enfrentaban a los posicionamientos.

Vanessa y Javi discuten durante la publicidad de 'Gran hermano: El debate'

. Se acabó, estoy harta de arrastrarme ya por ti", soltó Vanessa a su marido, a quien incluso aseguró que "no te soporto,, por mí como si te tiras a todas". En la soledad del confesionario, la concursante admitió sentirse "muy sola": "En estas situaciones yo me planteo si me merece o no la pena, pero yo no estoy dispuesta a estar mal.. A veces siento que no nos hacemos bien el uno al otro".

La gallega llegó a considerar de su marido que "le apetece cualquier cosa, menos estar conmigo" e incluso señaló las supuestamente escasas muestras de cariño por su parte, algo de lo que Javier tuvo ocasión de defenderse en directo. "Ella sabe que para mí era un día bastante difícil, pero lo dejé todo de lado y estuve con ella", aseguró el gallego, a quien Vanessa volvió a reprochar que supiera "que estoy jodida y tú estés en otro sitio". "Jamás diría aquí dentro: 'De mí te olvidas, no me vuelves a ver'. Esos comentarios sobran", le echó en cara un desanimado Javier.

"Llevo aguantando la de dios"

Durante un corte publicitario, el programa aprovechó para anunciar la salvación de Javier como nominado menos votado. Una buena noticia para el gallego que, en ese mismo momento, estaba sumido en otro enfrentamiento con su mujer por las cosas que se habían dicho mutuamente. "Yo te puedo querer mucho, pero tengo una cosa que se llama dignidad y la perdí hace trece años", aseguraba Vanessa a su marido, al borde del llanto, tras reprochar a su pareja que fuera un orgulloso. "¿Cuando yo estoy jodido, tú te preocupas algún día por preguntarme cómo estoy?", le recriminó el gallego.

Asimismo, Javier quiso saber "qué te hice yo", momento en el que su mujer aseguró estar "cansada de esta historia". "Mi salud mental vale mucho más que aguantar a una persona que, cuando estoy jodida, no está", añadió Vanessa, metiéndose en la cama. A pesar de su inicial "pasotismo", Javier también acabó lanzando más reproches: "¡Llevo aguantando aquí la de dios! Tengo que aguantar tus malas caras, tus celos, tus paranoias". Una tensión que provocó que su mujer se quedara en la cama mientras continuaban con la gala, hasta que regresó con el resto de sus compañeros, como si nada, minutos después.