La inesperada confesión de Najwa Nimri en 'La revuelta': "Estoy vetada en 'El hormiguero'"

La segunda entrega de 'La revuelta' se emitió en La 1 el martes 10 de septiembre, en la que Najwa Nimri fue la invitada de la noche, con el fin de promocionar la serie 'Respira' de Netflix. Una visita a David Broncano y su equipo, que la actriz arrancó haciendo una mención directa a Pablo Motos, sin tapujos, e incluso dejó caer que estaba "vetada" en 'El hormiguero'.

Najwa Nimri felicita a David Broncano por la buena audiencia de 'La revuelta'

, después de señalar la buena audiencia del debut de Broncano y su equipo, en una clara referencia a Pablo Motos y su programa de Antena 3., apostó aún así Broncano, quien apuntó a "un 10%, con suerte" y matizó que no era por la visita de Nimri, sino por el hecho de que "el primer día, por la broma, la gente lo ha visto"., añadió la invitada quien, ante la pregunta del presentador sobre "de quién hablamos", respondió sin rodeos "de Pablo Motos".

"Sin ninguna sutileza, ¿eh? Con nombre y apellidos", comentó Broncano, entre risas, antes de señalar que "ahora tú tendrás que ir a hacer promoción allí también". "No, no, ahí no me llevan", respondió Nimri, tras lo cual soltó que "estoy vetada" cuando el presentador le preguntó por qué no visitaba 'El hormiguero'. "Pero perdón, ¿estás cancelada?", insistió el jienense. "Bueno... que no me llevan", se limitó a contestar la actriz. "Es verdad que ahora se ha generado como un conflicto que, por mí, no hay, pero yo tengo buena relación con ellos, puedo decirles que te lleven", se ofreció Broncano, ante lo que su invitada apuntó que "tú tienes buena relación con todos, sin acertar su oferta.

Hay un sitio donde @Najwa_Nimri no puede ir a divertirse ???? pic.twitter.com/jvPTKzQyzq — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 10, 2024

"Ha venido aquí como última salida"

"¿Es a raíz de algo?", indagó Broncano, después de que Nimri asegurase que ella también tendría buena relación con Motos y compañía. "De no haber querido ir la primera vez", contestó la actriz, tras lo cual matizó que "yo creo que es por eso, pero dirán que no", dando el tema por zanjado. No obstante, el presentador no olvidó las palabras de su invitada y bromeó sobre el asunto en la recta final de la entrevista, al hablar de su serie: "Najwa Nimri ha venido a promocionar a 'La revuelta', porque no podía ir a otro sitio. Ha venido aquí como última salida, era esto o Radio Complutense".