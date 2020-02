Los retoques de Hugo Sierra antes de su paso por 'Supervivientes 2020'

Los concursantes de 'Supervivientes 2020' ya están preparados para tirarse del helicóptero en unas semanas, y antes de irse a la isla, 'El programa de Ana Rosa' ha preparado un reportaje en el que se descubren los retoques que se han hecho los próximos participantes del reality de Mediaset.

Hugo Sierra en 'Gran Hermano Revolution'

La reportera del formato matinal de Telecinco se ha trasladado a una clínica en la que el doctor ha confirmado que tanto Hugo Sierra como José Antonio Avilés se han sometido a algunos tratamientos, y en concreto la expareja de Adara se habría sometido a una depilación láser para ir completamente sin vello y se habría puesto un poco de bótox para las arrugas de la frente.

Antonio Rossi critica su decisión

A la vuelta del video, el periodista Antonio Rossi ha criticado la decisión de los concursantes que se han sometido a estos cambios, ya que "no está nada bien aquellos que se han hecho algún arreglo esta semana para irse a Honduras la semana que viene. Es el A, B, C de la medicina".

A esto, la colaboradora Bibiana Fernández también ha querido recalcar, tras ver las imágenes, que "creo que se ha puesto un poco de morro", y ha respondido a sus compañeros, sobre la depilación en Honduras, que "no recuerdo como se quitaban los pelos. A mí me salieron tres en el bigote que era un pecado que no me dijeran nada ni me sacaran una maquinilla de afeitar", añadiendo que "allí lo último que te preocupa son los pelos. Lo único que quieres es comerte aunque sea un cangrejo muerto".