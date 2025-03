Por Redacción | |

Juanjo Bona vivió dentro de la Academia de 'Operación Triunfo' el descubrimiento de su sexualidad. El concursante no había salido del armario antes de entrar al programa, pero allí conoció a Martin Urrutia, con quien comenzó una relación sentimental que supuso un auténtico giro de 180 grados para la vida del joven aragonés. El cantante ha dado más detalles en el podcast Bimboficadas sobre cómo vivió esto.

Martin Urrutia y Juanjo Bona

"Tenía relaciones con chicas siempre. Yo me abrí en 'Operación Triunfo' al mundo y", explicaba a Samantha Hudson y María Barrier a la hora de comentar su bisexualidad. "Nunca me vi capaz de que me gustara un chico.".

Juanjo Bona aseguró que no se había permitido nunca que le gustaran más chicos, y es que, aunque esto pudo suceder, en su cabeza tenía tal prohibición que no se llegó a enamorar de nadie: "Como las chicas me atraían, adelante". El finalista de 'OT 2023' afirmó que "lo que pasaba de puertas para dentro, también pasaba de puertas para fuera" en lo que respectaba al conocimiento de su orientación sexual: "Pero no solo para cámaras, también para mí".

El incómodo momento con Dave

Pese a que solo tiene palabras buenas para su experiencia en el formato de Gestmusic, sí que recordó el incómodo momento que vivió cuando Dave Zulueta, exconcursante de 'OT 2018', preguntó quién era heterosexual. "Ni yo sabía lo que era, para mí fue superincómodo. Obviamente el ambiente era libre total y yo estaba feliz, pero para mí sí que fue un poco incómodo". Juanjo Bona entendía que la "vibe" de la situación llevaba a esa broma, pero lamenta que no le dejaran expresarse a su ritmo: "Cada uno tiene su tiempo".