Revilla defiende a Fernando Simón de los ataques de Pablo Motos: "Estás obsesionado con los PCR"

Pablo Motos sigue firme en su cruzada contra Fernando Simón. El presentador de 'El hormiguero' ya ha criticado en varias ocasiones la gestión del Gobierno y del propio director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, hecho que volvió a repetir en la noche del 25 de junio. Sin embargo, Miguel Ángel Revilla le paró los pies, saliendo en defensa del médico.

Pablo Motos y Miguel Ángel Revilla en 'El hormiguero'

"Decir que no hacía falta usar mascarilla era una negligencia extraordinaria", señalaba. "Si Fernando Simón dice que no hace falta usar mascarillas no está atendiendo a criterios sanitarios, sino a órdenes políticas". Aunque buscaba el apoyo del presidente de Cantabria, este discrepaba con él: "Se han cometido fallos horrorosos, pero ante lo que nadie conoce, ¿quién es el guapo que está preparado?". Motos argumentaba estar yendo por otro lado: "Si no hay mascarilla y se dice que no hace falta la mascarilla, hay una diferencia enorme entre decirle a todo el mundo: 'no hay mascarilla, hacéosla como podáis en casa hasta que consigamos mascarillas'. Solo hay que utilizar el sentido común".

"Es cierto que un político no debe decir que no son necesarias cuando no las tiene", reconocía Revilla, pasando a relatar los problema que tuvieron por parte del Gobierno Central durante los primeros días por la compra de mascarillas. El presentador comprendía que se pudiera tener ese fallo, pero seguía insistiendo en la no recomendación de mascarillas. "A toro pasado es muy fácil hacer críticas. Dudo, pero puede ser, que otro gobierno lo hubiera hecho mejor", decía el presidente, a quien Motos le acompañaba asegurando que "no es de izquierdas o derechas, sino de gente eficaz o gente ineficaz".

En defensa de Fernando Simón

Pese a tener algunos puntos en común, Miguel Ángel Revilla seguía discrepando con el valenciano: "Este hombre ha soportado todos los días 3 horas de preguntas (...). Me han dicho expertos médicos que sabe un huevo de virus y que está fogueado. Ahora claro, ha cometido algún error, pero aguantar lo que ha aguantado ahí, 100 preguntas al día, sin insultar a nadie, encajando los golpes, teniendo el bicho". Motos apostillaba en que probablemente esos golpes no fueran suyos.

"Siempre digo cuando veo a un tío que está haciendo un papelón: '¿qué haría yo si me cae esto?'", planteaba Revilla. "El tío ahí con aquellos pelos y aguantando la leña que le daban. No lo conozco, pero si un día lo veo, cuando pase esto, le doy un abrazo". El apoyo del presidente ocasionaba que Pablo Motos reculara: "Yo no tengo nada en contra de Fernando Simón, es un señor que ha hecho un trabajo brutal, pero si cometes errores, cometes errores. Si dices que los PCR no sirven para nada, yo discrepo, porque eso es lo que está salvando al planeta". Ante esta afirmación, Revilla le aseguró que está "obsesionado con los PCR".