Pablo Motos, indignado con los que critican a Pablo Alborán tras contar que es gay: "España es un infierno"

Pablo Motos, conductor de 'El hormiguero', no suele tener problema alguno en dar su opinión respecto a todo tipo de temas que están de actualidad y precisamente eso es lo que hizo este miércoles 24 de junio en el formato que presenta en el prime time de Antena 3. El presentador quiso hablar de la repercusión mediática que ha tenido el vídeo en el que el artista Pablo Alborán explicaba que era homosexual, contaba cómo se ha vivido su orientación sexual en su circulo más cercano y además se mostraba esperanzado de poder ayudar con sus palabras a otros chicos que pueden haber estado en una situación similar a la suya.

Pablo Motos en 'El hormiguero'

Este discurso molestó a algunos, que no dudaron en criticar al cantante en redes sociales, al igual que sucedió con algunos medios digitales. De eso habló Pablo Motos, afirmando que el comportamiento de algunos de estos medios "ha sido impresentable". El presentador reflexionó sobre el hecho que "Pablo Alborán decide compartir una cosa que es su vida íntima y quiere tener un nivel de verdad mejor con su gente, con sus fans, que son muchísimos. Y hasta aquí. Es su vida íntima, su vida privada y no tenemos ningún derecho a opinar ni a decir nada". El presentador no dudó en afirmar que "estamos convirtiendo España en un infierno", y se preguntó: "¿Qué está pasando?".

Además, Motos recordó que años atrás, cuando Ricky Martin contó que era gay, "recibió amor por parte de todos y todo el mundo lo celebró y le pareció muy bien, pero Pablo lo que está recibiendo es odio y resentimiento". Nuria Roca entonces quiso poner sobre la mesa el motivo de esta cantidad de críticas y reflexionó sobre el hecho que este "es un reflejo de lo que está pasando ahora en la sociedad con cualquier tema" y es que por ejemplo, al panorama político nacional ha hecho que la tensión esté más palpable que nunca en nuestros hogares y redes sociales.

Contundente speech final

Por su parte, Pablo Motos quiso cerrar su contundente speech afirmando que "Pablo es un artista extraordinario" y recordando que "es muy difícil tener el nivel que tiene Pablo Alborán como artista", dejando claro además que "además es una persona excelente". "Y si lo que molesta es que tenga éxito y que tenga dinero os doy una recomendación: haced algo por vosotros mismos de lo que os sintáis orgullosos y veréis como se os pasa", concluyó el presentador, defendiendo así a su amigo Alborán.