Miguel Ángel Revilla explica por qué no va a 'La revuelta': "Sé que a Pablo Motos no le gustaría"

Por Pablo Fernández Pérez |

Con la reciente polémica generada por la denuncia pública de David Broncano a 'El hormiguero' por su presiones para que los invitados vayan antes al programa de Pablo Motos que a La revuelta', muchos son los famosos que se han posicionado con un "bando" o con otro. De hecho, incluso excolaboradores del show de Motos han elegido el lado de Broncano, pero no todas las celebridades han hecho lo mismo.

Miguel Ángel Revilla en 'El hormiguero'

e invitado recurrente de 'El hormiguero',, ha hablado en la Cadena SER sobre esta revuelta que se ha generado. Sobre la entrevista, o "no entrevista", de Jorge Martín en el programa de Broncano, el político lo tiene claro:

"Yo no voy a 'La revuelta', pero me han mandado mil mensajes. No me ha invitado directamente Broncano, pero sí por otras vías. Claro que quieren que Revilla vaya al programa", reconoció Revilla en el programa de radio. Entonces, el cántabro se definía de la siguiente forma, antes de exponer las razones por las que no había visitado nunca a Broncano y su equipo: "Soy una persona de piñón fijo: voy al mismo hotel de toda la vida, tomo el café siempre en el mismo bar, soy muy fiel a los sitios".

Su visión de los hechos

"No puedo ir. Él no me lo impide en absoluto, pero sé que no le gustaría mucho. Nunca me ha dicho nada. Él no pone ese veto, o por lo menos a mí, pero yo soy muy de fidelidades", respondía ante la pregunta de si a Pablo Motos le haría daño que Revilla fuera a 'La revuelta'. "'El hormiguero' es más de mi edad y de mi público, pero Broncano es un hombre que tiene talento. Y sí, haríamos una gran entrevista porque, a pesar de la edad, yo soy un niño. Si fuera, quedaría un gran programa. Pero a mí me cuesta, yo soy muy fiel a los sitios", concluía el expresidente.

Siguiente página: shares diarios de cadenas, comparativas y curvas