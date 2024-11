Por Beatriz Prieto |

La noche del jueves 21 de noviembre, en pleno Día Mundial de la Televisión, 'La revuelta' sorprendía al denunciar las continuas jugadas que llevan sufriendo desde hace años por parte de 'El hormiguero', para perjudicar a sus invitados. Dicha postura llegaba después de que el programa de Antena 3 hubiera logrado tumbar una entrevista al campeón de Moto GP, Jorge Martín, cuando ya se encontraba en el teatro, a media hora de empezar la grabación, y provocó una oleada de mensajes, entre los que hubo varios famosos que mostraron su apoyo a David Broncano y compañía, de forma más o menos directa.

, excolaborador del espacio de Antena 3, en su cuenta de la red social X, haciendo referencia al vídeo de animales salvajes con el que 'La revuelta' cubrió la ausencia de entrevista a modo de protesta. Otro extrabajador del programa de Pablo Motos que decidió pronunciarse fue. Me parece una joya de la comedia lo que habéis hecho esta noche".

Asimismo, Raquel Martos tampoco se quedó atrás, a pesar de no haber visto la emisión en directo, compartiendo un mensaje con un ciervo, en referencia a las imágenes del programa de Broncano: "Hoy estaba en un evento y me he perdido 'La revuelta, por lo que leo han hecho un programón". A los res excolaboradores de 'El hormiguero' se sumaron otras voces conocidas de los medios, incluidos compañeros de Televisión Española, como fue el caso de Aitor Albizua, quien señaló "la vergüenza del juego sucio". "Es responsabilidad de todos los que trabajamos en los medios hacer de este "mundillo" algo más sano. En todos los sentidos. Gracias por hablar, 'La revuelta'", dedicó el presentador de 'Cifras y letras'.

"No sabéis cómo os entiendo"

Por su parte, Xavi Martínez decidió compartir una experiencia similar a la de Broncano y su equipo, "hace años", cuando "éramos segundos en audiencias", con "una gran base y muy activa". "Habíamos cerrado una entrevista con One Direction (el fenómeno fan era una locura). Se produjo una llamada del líder en audiencias en el mercado en ese momento. Bueno, era la enésima... No sabéis cómo os entiendo", relató el presentador de 'Dúos increíbles', en medio de otros mensajes de apoyo de profesionales de la cadena pública, como Carlos del Amor o la periodista Paloma del Río.

Un dia mundial de la televisión perfecto. Broncano contando las presiones y amenazas de la competencia y poniendo videos de animales por quedarse sin invitado.

"La elegancia de 'La revuelta' y David Broncano no tiene un límites. Todos los que trabajamos en televisor sabemos lo que es que un invitado se te caiga a última hora, pero que por presiones de otro programa te deje colgado el invitado se llama de otra forma. Malas artes. Ánimo", dedicó Del Río. "Pues aquí se explica muy bien las prácticas y extorsión que lleva haciendo este señor, desde hace más de siete años", se sumó también Rayden, exparticipante del Benidorm Fest y actual juez en 'La bien cantá', en medio de una ola de mensajes en la que también se pronunciaron varios famosos como Noemí Galera, Jordi Cruz, María Patiño, Dani Rovira o la colaboradora de 'La revuelta', Lala Chus, entre otros.