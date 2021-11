La posible vuelta del rey emérito a España lo ha vuelto a colocar en el punto de mira. Dicha situación ha provocado que se genere un nuevo debate en torno a la figura del rey emérito Juan Carlos I. El programa 'Viva la vida' abordó dicho asunto en la tarde del domingo 7 de noviembre de 2021, y fue entonces cuando Enrique del Pozo contó una sorprendente información.

Bibiana Fernández, en 'El programa de Ana Rosa'

El colaborador del programa de Telecinco comentó un episodio del pasado que dejó boquiabiertos a sus compañeros, así como a la presentadora Emma García. Según Enrique del Pozo, el rey emérito estuvo obsesionado con una conocida actriz, cantante y presentadora: "Desde ese momento, el target de morbo, de cariño, sexual de su majestad el rey era Bibiana Fernández". "Esto es un exclusivón", señaló Kiko Matamoros.

Tal y como explica el colaborador, nunca mantuvieron una relación porque la artista no quiso: "A Bibiana Fernández no le gustaba su majestad el rey. Él intento durante casi 4 o 5 años conquistarla". El primer acercamiento que intentó Juan Carlos I fue en la primera edición de los Premios Goya, según contó del Pozo: "El rey da órdenes de que Bibiana se acerque al palco, pero ella dijo que no".

La respuesta de Bibiana Fernández

Si algo se ha comentado siempre han sido las diferentes mujeres que han mantenido relaciones con el actual rey emérito, pasando por Corinna Larsen, Marta Gayà o Bárbara Rey. Sin embargo, nada se sabía del interés del monarca por la aspirante de 'MasterChef Celebrity'. Este lunes, 8 de noviembre, Fernández respondió en 'El programa de Ana Rosa': "Recuerdo los Goya a los que hace referencia del Pozo, pero lo que no recuerdo es que el rey tuviera ningún interés en mí". Además, quitándole hierro al asunto sentenció: "He tenido historias pero con el rey no he tenido nada".