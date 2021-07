Desde que se destapó la trama presuntamente delictiva en la que José Luis Moreno habría sido una pieza fundamental, muchas han sido las personas que se han animado a contar los episodios que han vivido con el productor de televisión y lo cierto es que muy pocos son buenos. En 'Viva la vida', tres de sus colaboradores han aprovechado para explicar sus propias vivencias con él.

Enrique del Pozo, Irene Rosales y Torito en 'Viva la vida'

Torito ha sido el primero en narrar lo que vivió con él. "Yo no quería saber nada de él, es la única persona de esta profesión a la que he denunciado", aseguraba el reportero del programa de Telecinco, tras contar que le debía 600 euros de un trabajo. "Gané el juicio, pero apenas gané nada con lo que me gasté en denunciarle. A mí me daba vergüenza ver a este personaje en el programa de Bertín Osborne enseñando su gimnasio cuando a mí me debía 600 guarros euros", aseguraba Kike Torito.

Enrique del Pozo ha sido el segundo en explicar el desagradable episodio que vivió junto al ventrílocuo. "Me citó en su casa para hacer un programa musical con Ana Obregón", empezaba contando, añadiendo que había trabajado con Moreno en múltiples ocasiones. "Al principio fue muy respetuoso. Me enseñó el salón, el gimnasio, la piscina y por último me llevó a su dormitorio. Me dijo que había visto una foto mía desnudo en 'Cosmopolitan' y que me metiera con él en la cama", confesaba del Pozo.

En cuanto el actor rechazó la perturbadora invitación de José Luis Moreno, este intentó utilizar su influencia. "Tú no sabes con quién estás hablando, yo soy el poder", contestó, según Enrique del Pozo. "Le dije que me llamara un taxi y me dijo que para mí no había ningún taxi, me tuve que ir andando", añadía el colaborador, concluyendo así su relato y asegurando que pasó mucho tiempo hasta que volvió a trabajar en televisión.

Una visita desagradable

Además de dichos testimonios, Irene Rosales también desveló ciertos detalles de un encuentro que tuvo con el productor de televisión. "Te lo pinta todo de color de rosa, pero luego detrás te enteras de que no todo es así", desvelaba la mujer de Kiko Rivera, señalando que la reunión de trabajo que tuvieron fue algo incómoda y extraña. "El camino hacia la casa daba un poco de miedo", añadió ella.