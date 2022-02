Desde su estreno en 1978, "Grease" se ha convertido en todo un clásico visto por multitud de generaciones. Tanto es así que Paramount+ ha decidido dar luz verde a una precuela: 'Rise of the Pink Ladies'. Mientras que el largometraje se ambienta en en 1958, la serie tendrá lugar cuatro años antes, cuando reinaba el rock and roll y los T-Birds no eran los mejores de la escuela.

Elenco de 'Rise of the Pink Ladies'

La cadena ya ha anunciado el reparto que conforma la serie de Annabel Oakes, creadora de otras producciones como 'Atípico'. La precuela cuenta con Marisa Davila como Jane, Cheyenne Isabel Wells como Olivia, Ari Notartomaso como Cynthia, Tricia Fukuhara como Nancy, Shanel Bailey como Hazel, Madison Thompson como Susan, Johnathan Nieves como Richie, Jason Schmidt como Buddy, Maxwell Whittington-Cooper como Wally y Jackie Hoffman como asistente del director McGee.

"Estamos encantados de anunciar nuestra nueva serie original, que presentará un increíble elenco de jóvenes estrellas en la creación, además de electrizantes números musicales de los que te enamorarás", dijo la presidenta de Paramount Television Studios y Paramount+ Original Scripted Series, Nicole Clemens. En principio, 'Rise of the Pink Ladies' contará con diez episodios.

Las mujeres que se encuentran al frente

Mientras que Annabel Oakes asumirá las funciones de showrunner, escritora y productora ejecutiva, Alethea Jones desempeñará también este último rol. Además, Jones será la encargada de dirigir el piloto y otros dos episodios más. "Annabel y Alethea han logrado capturar brillantemente el espíritu de la icónica y amada película clásica que, al igual que 'Rise of the Pink Ladies', está ambientada en el pasado, pero es relevante para el presente", declaraba Nicole Clemens.