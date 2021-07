Paramount+ encarga 'Rise of the Pink Ladies', la serie precuela de "Grease"

Los fans de "Grease" tienen motivos para estar contentos. Más de 40 años después de la película de 1978, protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John, la precuela parece ser una realidad después de los planes iniciales de HBO Max, ya que Paramount+ ha encargado 'Rise of the Pink Ladies', según informa The Wrap.

Las Pink Ladies en "Grease"

Aunque no estarán Danny Zukko ni Sandy Olsson, sí podremos disfrutar de las integrantes del grupo más famosos del instituto Rydell High: las Pink Ladies. Rizzo, Frenchy, Marty y Jan serán las protagonistas de esta serie de 10 episodios, escritos y producidos por Annabel Oakes. De momento se desconoce quiénes serán parte del elenco, solo que se ambientará cuatro años antes de los acontecimientos de la cinta.

En 2019, HBO Max iba a producir el spin-off, que tiene lugar cuatro años antes de la película original. Sin embargo, la producción quedó a un lado cuando Casey Bloys fue ascendido como jefe de contenido de HBO Max. Ahora, las cuatro jóvenes, hartas de lo establecido, deciden divertirse bajo sus propias normas provocando un terremoto en el instituto y en la ciudad.

Cuatro décadas después del éxito de la película

La película, que narra la tórrida historia de amor entre el rebelde Danny Zuko y la inocente Sandy Olsson, se convirtió en un éxito tras su estreno en 1978. El filme se basó en el musical homónimo creado por Jim Jacobs y Warren Casey en 1971. Sin duda, una de las películas míticas del cine a nivel mundial.