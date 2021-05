Telecinco ha terminado la emisión de la sexta edición de 'Got Talent España' este viernes, 30 de abril, y uno de los miembros del jurado ha realizado un discurso inesperado antes del final. Santi Millán ha querido dar emoción al anuncio del ganador, por lo que Risto Mejide ha pedido la palabra, ante la estupefacción de sus compañeros de mesa.

Risto Mejide en 'Got Talent'

El publicista ha comenzado dedicando unas palabras a Paz Padilla, a quien le ha dicho que "nos has enseñado mucho. La capacidad de superarte, de luchar, de resistir, de ser una profesional y de seguir dando esa sonrisa en los momentos más difíciles de tu vida. Para mí eres una lección", a lo que ella ha respondido que "en un momento en el que lo necesité me tendió la mano y me sentí muy arropada".

Tras este momento, el turno le ha tocado a Dani Martínez, a quien Risto ha dicho que "pese a lo que pueda parecer, me cae bien. Llevaba mucho tiempo queriendo trabajar contigo, y me has demostrado que además de una mente maravillosa, eres un compañero genial, y ojalá en televisión la gente tuviera el talento que tienes tú". El humorista, por su lado, le ha dicho que "eres de las personas más generosas que existen en televisión".

"No quiero que sea un adiós, sino un hasta luego

Finalmente le ha tocado a Edurne, que viendo lo que venía, se ha emocionado, diciendo que "otra vez no", recordando el momento que vivió en galas anteriores. A pesar de esta petición, Risto ha continuado con su discurso, diciendo que "siempre hay una última vez. Yo no quiero que sea un adiós, sino un hasta luego. Las etapas se acaban. Me siento tan orgulloso de haber sido otro matrimonio y haberte descubierto como persona, porque eres increíble".

Ante estas palabras del presentador de 'Todo es mentira', todos se han fundido en un abrazo. Tras volver a la mesa, Edurne ha dicho que "no tengo palabras para agradecerte todo lo que me has dado estos años. No concibo otro 'Got Talent' si no estás a mi lado". Ante estas palabras, el presentador Santi Millán ha bromeado con que Edurne también podría abandonar el formato, comentando que "María Patiño está calentando en la banda".