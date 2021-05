Telecinco ha emitido esta noche, viernes 30 de abril, la gala final de la sexta edición de 'Got Talent España', y tras 12 actuaciones de infarto, al fin se ha conocido al ganador de la temporada. Debido a las dificultades para emitirlo en directo, la final se ha emitido grabada, por lo que el ganador ha sido elegido mediante el público presente en plató.

Celia Muñoz gana 'Got Talent España'

Finalmente, tras pasar por las audiciones, la semifinal y esta última gala, la ganadora ha sido Celia Muñoz. La joven ventrílocua ha vuelto a deslumbrar al público y al jurado con una actuación en la que se ha acompañado de un muñeco llamado Joselito para cantar mientras apenas movía los labios. Además, la concursante ha vuelto a repetir el momento en el que seguía cantando mientras bebía agua, algo que ha alucinado al jurado.

Tras terminar la actuación, Risto Mejide no ha podido evitar decirle que "siempre que apareces en este escenario flipamos. Has hecho algo muy difícil, que es coger algo muy antiguo y modernizarlo. Además, has ido de menos a más en cada una de tus actuaciones", a lo que Edurne ha añadido que "tienes un dominio de la voz alucinante. Haces algo impresionante. Mereces ganar".

Lo más destacable de Celia es que solo lleva un año practicando esta modalidad, gracias a la que ha conseguido alzarse con los 25.000 euros de premio del formato de Telecinco. Tras Celia, han sido el mago Santi Marcilla, el intérprete de musicales Chus Serrano y la cantante Elsa Tortonda los otros concursantes más votados por el público presente en plató.