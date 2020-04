Roberto Leal se despide de 'OT' tras su fichaje por Antena 3: "Un máster profesional y de vida"

El fichaje de Roberto Leal por Atresmedia ya es oficial. El grupo lo ha confirmado en nota de prensa y mediante una serie de fotografías del presentador en su sede de San Sebastián de los Reyes. Las grabaciones de 'Pasapalabra' comienzan en breve y todo apunta a que también se pondrá al frente de 'El desafío', un nuevo programa de retos de Antena 3 que por el momento está paralizado hasta retomar la actividad habitual en nuestro país.

Con los rumores ya confirmados, el sevillano ha podido pronunciarse sobre su salto de cadena y. "Hoy arranco una nueva etapa en Antena 3. Un proyecto precioso como 'Pasapalabra' y al que le vamos a poner todo el cariño y respeto del mundo. Gracias por la confianza y por la apuesta. Me siento muy afortunado", empezaba escribiendo.

Roberto Leal llega a Antena 3

Cabe recordar que Leal ya trabajó en su nueva cadena entre los años 2010 y 2014, donde estuvo al frente de espacios como 'Espejo público' o 'Te lo mereces'. "Vuelvo a un lugar donde fui muy feliz y en el que dejé a grandes compañeros a los que hoy me he quedado con ganas de abrazar por razones obvias", recordaba el presentador, resaltando que afronta "este nuevo reto con muchas ganas de seguir aprendiendo, junto a un equipazo al que ya he tenido la suerte de conocer". "¡Vamos al lío!", se entusiasmaba.

Volverá a 'OT 2020'

En su mensaje no faltaban las palabras de agradecimiento a la televisión pública, a donde regresó para presentar 'España directo' antes de convertirse en una de las grandes apuestas de La 1. "Por supuesto, gracias a RTVE. Han sido seis años increíbles llenos de oportunidades. Siempre os estaré agradecido por todo lo que me habéis dado", escribía. Es indudable que el gran proyecto de su carrera hasta el momento ha sido 'Operación Triunfo', que todavía tiene pendiente la resolución de su edición actual y el nombramiento de un ganador o ganadora.

"Y cómo no, gracias a Gestmusic y a toda la familia de 'OT'. Un máster profesional y de vida, durante tres años", continuaba. Como ya había confirmado Atresmedia, Roberto podrá regresar a TVE para presentar las últimas galas del talent show: "Sí, cuando todo esto pase y vuelva 'OT 2020', yo también lo haré. Volveremos para acabar esta edición como los chicos y chicas se merecen". "¡Nos vemos muy pronto en 'Pasapalabra'! ¡Qué ilusión!", se despedía.