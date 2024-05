Rocío Madrid carga contra 'Supervivientes' y acusa a la organización de manipulación

Por Toño García Rodríguez |

Rocío Madrid ha lanzado un comunicado a través de sus redes sociales poco después de la información que Kiko Matamoros desvelaba en 'Ni que fuéramos Shhh'. El colaborador reveló que, ya cuando él fue concursante de 'Supervivientes', la organización sugería a los participantes qué tramas debían seguir antes de cada gala. Fue entonces cuando añadió que Lorena Morlote, expulsada de la actual edición, le había llamado para confirmar su información: "Cuando llegó Rocío Madrid a la isla, dice que llegó el director a la playa y les dijo: 'Oye, los tres tenéis que ir a por esta'".

Rocío Madrid y Lorena Morlote en 'Supervivientes'

Tras estas declaraciones, Rocío Madrid ha querido compartir a través de su perfil de Instagram sus sensaciones acerca de su participación en el reality.: "Somos adultos, yo no me dejo manipular.. Allá cada uno con su conciencia, tanto los que dirigen como sus marionetas".

De este modo, también lanzaba un dardo a sus excompañeros, a los que acusó de bullying minutos antes de su expulsión: "Soy muy consciente de lo que significa la palabra bullying. Quizá hubiese sido más adecuado decir mobbing, pero vamos, lo mismo es a nivel de significado". Además, se mostraba muy sorprendida con la confesión de Morlote sobre el programa. "Lo que me hace mucha gracia es que confiese una de las que se prestaron a hundirme", ha escrito la andaluza en su comunicado.

"Muy arrepentida"

Rocío Madrid ha aprovechado también para mostrar su arrepentimiento de participar en el espacio de Telecinco: "Estoy muy arrepentida de formar parte de esto. Aquí juegan constantemente en una línea muy delgada que puede llegar a ser peligrosa para la salud emocional. Me convencieron de que sería algo que no fue y por eso quise salir rápido de allí en cuanto vi la realidad. Para mí hay cosas que el dinero no paga, pero por desgracia hay personas que sí se dejan comprar para dañar a otras". Así ha sentenciado la presentadora al programa y a sus compañeros, dando a entender que estas fueron las razones de su expulsión: "Para mí no todo vale y por eso me expulsaron la primera. Punto".