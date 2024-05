Por Beatriz Prieto |

El jueves 23 de mayo, 'Supervivientes 2024' emitió su duodécima gala semanal con Jorge Javier Vázquez, apenas 48 horas después de que Ángel Cristo Jr. fuera expulsado por la organización tras sobrepasar el perímetro de seguridad después de mantener una fuerte disputa con Aurah Ruiz. Un enfrentamiento que ambos repasaron en 'Supervivientes: Conexión Honduras', tras lo cual la canaria rompió a llorar al revivir todo lo que le había soltado a su ahora excompañero.

Aurah habla con Jorge Javier de su reacción a la disputa con Ángel Cristo en 'Supervivientes 2024'

Al abordar el asunto, Vázquez señaló de Aurah que "si bien Ángel Cristo no tuvo un buen comportamiento,", para dar paso a un vídeo de un momento inédito que no se emitió en directo., se lamentaba la canaria, entre lágrimas, puesto que había hecho referencia al tema de la custodia de la hija de Ángel durante su discusión., se lamentó además la concursante, quien recibió el consuelo de algunas de sus compañeras.

"Qué vergüenza, tío, de verdad. Qué puta vergüenza", soltó además Aurah, a quien Pedro García Aguado señaló que "siempre tenemos la posibilidad de decidir cómo responder". "Ya, pero es que no... ni me acordaba de que había dicho eso, tío", confesó la superviviente, para después asegurar que "quiero pedirle perdón a la familia que he nombrado. No a él". Asimismo, la canaria recordó que Cristo "en el puente intentó sacarme a ese límite y no lo hice. Al día siguiente me llevó al límite, donde quería llevarme, para que yo perdiera los papeles" y reconoció que "lo peor de todo es que no me siento mal por él, me siento mal porque no lo hubiese hecho con nadie".

"Espero que nadie saque eso de mí"

"Bueno, no somos perfectos", comentó Vázquez, ya en directo. "No. No lo somos y yo soy la más imperfecta aquí. A veces la boca me pierde", admitió Aurah, en la palapa. La canaria afirmó que "me arrepentí nada más oírme" y reiteró que "había frases que ni me acordaba que había dicho bajo la calentura". "A día de hoy, intento no pensarlo más, ya pedí perdón, me arrepiento y por lo menos no se me caen los anillos al decirlo. Cuando tengo que pedir perdón, lo pido", añadió la concursante, con la esperanza de que "nadie vuelva a sacar eso de mí, que es algo que tengo que controlar y Pedro a veces me ayuda a ello, que es algo que le agradezco muchísimo".