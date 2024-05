Bárbara Rey estalla y niega haber opinado sobre 'Supervivientes': "Todo lo que dicen es mentira"

Por Mario de Hipólito de Sande |

Después de la intensa controversia que ha envuelto a 'Supervivientes 2024', especialmente en relación con Ángel Cristo Jr., su madre, Bárbara Rey, ha utilizado su perfil de Instagram, a través del cual se comunica regularmente con sus seguidores, para tratar este asunto. La reconocida vedette, disgustada con la prensa, ha buscado dejar claro que nunca ha opinado sobre la participación de su hijo en el concurso y, en caso de hacerlo en un futuro, lo haría de manera desinteresada.

Ángel Cristo en 'Supervivientes'

"Quiero aclarar algo que para mí es importante", empezaba diciendo la actriz. "En los titulares de los periódicos digitales", continuaba. La madre de Ángel Cristo ha hecho hincapié en que ha estado totalmente desligada del concurso de su hijo todo este tiempo. ", por lo tanto os pido por favor que no os creáis nada de lo que ponen", aclaró la presentadora.

Para terminar de ponerse al margen, Bárbara Rey ha asegurado que no pretende ir a ningún programa de televisión a hablar de su relación con el exsuperviviente. "Si tengo que decir algo lo diré aquí, porque yo no estoy yendo a ningún programa cobrando, ni pienso ir, por lo tanto os lo regalaré a vosotros, si es que tengo que decir algo", afirmó. Para terminar, ha querido recalcar que "todo lo que dicen es mentira", y que ella no ha comentado absolutamente nada, hasta el momento.

"Le venía muy bien ganar. Y el dinero"

Estás declaraciones de Bárbara Rey llegan horas después de que el jueves 23 de mayo 'TardeAR' emitiera supuestas declaraciones de la vedette reaccionando a la expulsión de Cristo. "Yo después de lo que he visto y he vivido no me sorprende nada de Ángel. Nada, nada, nada", recogía el programa presentado por Ana Rosa Quintana. "Yo pienso que a él le venía muy bien ganar. Y el dinero. Me hubiese gustado que ganara", se añadía, aunque tras el comunicado de Rey queda en duda si esas palabras realmente salieron de su boca.