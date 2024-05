Por Mario de Hipólito de Sande |

Ana Herminia, pareja de Ángel Cristo Jr. y su defensora en los platós de Telecinco durante su participación en el reality, ha concedido una entrevista exclusiva para '¡De viernes!' tras la expulsión disciplinaria de su marido. Illas ha sido un personaje fundamental en esta edición, pese a no haber sido concursante, ha protagonizado grandes momentos, como la boda garífuna en la que contrajo matrimonio con el hijo de Bárbara Rey. Ahora, con su otra mitad fuera del programa, no ha dudado en opinar sobre sus excompañeros.

Ana Herminia en '¡De viernes!'

En sus declaraciones para el programa nocturno de los viernes en Telecinco,para poder sobrellevar todo lo que esta experiencia les ha supuesto. Además, señaló a varios concursantes como culpables del malestar de su marido. "", dijo sobre Blanca Manchón , con quien Ángel Cristo protagonizó su última discusión. ". Cuando una persona tiene un ataque de ansiedad, no mide. Hacen leña de un árbol caído, sabiendo que es una persona que si puso en riesgo su vida, sin importarle nada, es porque no lo estaba pensando", confesó sobre Marieta Díaz

La pareja del exsuperviviente fue muy tajante e insistió en que, si no hubiera tenido a todos sus compañeros en contra, la situación hubiese sido otra. "Me parece, una vez más, un apoyo al bullying. Es una persona que, psicológicamente, no estaba bien, que estaba al límite. Esas actitudes me duelen mucho, es lo que han hecho todo el concurso: una burla perenne, insultos... Es que no hay límite", recriminó la que fue defensora de Cristo.

"Es lo menos machista que hay"

En su entrevista en '¡De viernes!', Ana Herminia también se pronunció sobre el discurso machista de Ángel Cristo durante su última gala en la isla. "Ángel es lo menos machista que hay", explicó, tratando de dejar claro que normalmente no tiene esas actitudes. "Por un comentario desafortunado, que no justifico, que sé que se arrepiente y se va a arrepentir toda la vida, se les olvida todo", continuó. Sin embargo, reconoció no estar "de acuerdo para nada con el discurso machista", pero también intentó defenderlo. "Justificarlo no lo puedo justificar, entenderlo sí lo puedo entender. Ángel tiene un trauma porque firmó un convenio hace cuatro años que no debió firmar nunca, que él no leyó, él se confía y otra persona le empuja a que lo firme y lo firma", confesó.