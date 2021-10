'El juego del calamar' ha causado toda una revolución. La serie surcoreana podría convertirse en el estreno más visto de la historia de Netflix, pero no todo son alegrías para su creador. Hwang Dong-hyuk ha confesado a CNN que la intensidad y los nervios del rodaje le provocaron algunos daños físicos que a día de hoy sigue arrastrando. El director perdió seis dientes debido al nivel de estrés que experimentó durante la creación de la ficción: "En mi lado izquierdo, todavía me faltan dos molares. Necesito implantes, pero no he tenido tiempo".

Lee Jung-jae y Park Hae-soo, en 'El juego del Calamar'

Asimismo, el cineasta asegura que tras el éxito de 'El juego del calamar' hay una enorme dosis de trabajo, una experiencia que califica como "muy dura", ya que él mismo se encargó de escribir, producir y dirigir la serie. Además, Hwang afirma que se encuentra preocupado de cara al futuro: "Realmente fue una tarea muy grande. Cuando pienso en hacer lo mismo para la segunda temporada, personalmente estoy un poco preocupado".

El director aseguró que el proceso de creación no fue nada fácil, llegando a exigir un gran nivel de concentración por parte de todo el equipo de trabajo. El rodaje de la ficción de Netflix basada en los juegos infantiles coreanos también supuso un gran esfuerzo para los protagonistas, tal como explica Dong-hyuk: "Fue un rodaje que físicamente pidió mucho de todos nosotros. Cada vez que alguien actuaba o se producía un accidente o se le rompía la ropa o había lloros, este tipo de incidentes se convertían en nuestro último juego del día".

Puerta abierta a una segunda temporada

El coreano ha dejado la posibilidad en el aire. Aunque explicó que de momento no hay nada confirmado, añadió que no le importaría seguir trabajando en una nueva entrega de la serie. "Hay tanta gente entusiasmada que realmente lo estoy contemplando", afirma el cineasta. Estas palabras seguro que sirven para tranquilizar a muchos espectadores que ya esperan impacientes la segunda temporada. Así que, todo apunta a que los seguidores de la serie podrían seguir adentrándose en el espeluznante mundo del juego más popular del momento.