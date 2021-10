El 17 de septiembre de 2021, Netflix incorporó a su catálogo una nueva serie coreana: 'El juego del calamar'. Creada por Hwang Dong-hyuk, la ficción comenzó a ganar una enorme popularidad que, apenas algo más de una semana después, ya comenzaba a situarla como el posible mayor éxito de la plataforma, al adquirir mayor popularidad que 'Los Bridgerton' y situarse en la primera posición del top 10 en más de noventa países de todo el mundo, incluido Estados Unidos, siendo allí la primera ficción coreana en alcanzar dicho puesto.

La ficción cuenta la historia de varias personas que, ahogadas por sus dificultades económicas, compiten en juegos infantiles con un resultado mortal, con el fin de alcanzar un jugoso premio con el que solucionar sus vidas: 45.600 millones de wones, aproximadamente 30 millones de euros. Una premisa en principio sencilla pero que, junto a sus personajes principales, ha convertido a 'El juego del calamar' en una serie de la que merece la pena disfrutar. De hecho, los intérpretes encargados de encabezar el reparto han visto cómo despegaba su fama en todo el mundo, aunque ya era más que familiares para el público surcoreano. Por eso, ante el éxito tanto de la ficción como de los miembros de su reparto principal, en FormulaTV repasamos algunos de los aspectos más destacados de sus carreras profesionales.

1 Lee Jung-jae como Seoing Gi-hun

Lee Jung-jae dentro y fuera de 'El juego del calamar'

Lee Jung-jae nació el 15 de diciembre de 1972 en Seúl, y los inicios de su carrera profesional se remontan a los años 90. El encargado de dar vida al ludópata divorciado de buen corazón Seoing Gi-hun, personaje central de la serie, no ha dejado de trabajar en su país de origen en el mundo de la interpretación, desde entonces, especialmente en el cine, donde acumula alrededor de una treintena de papeles. Algunos de ellos, de hecho, han propiciado que Jun-jae logre más de una docena de premios de prestigio en su país y en varios festivales de cine internacionales, al igual que ha optado a varios galardones de ese tipo a lo largo de su carrera, entre los que destaca el hecho de que, tan solo con 21 años de edad, el coreano obtuvo el premio al mejor actor revelación en las tres ceremonias de premios más prestigiosas de su país.

Entre los trabajos más destacados del actor, se encuentran películas como "The Housemaid" (2010), "The Face Reader" (2013) y "Assassination" (2015), sector en el que Lee se ha animado a participar en múltiples géneros, desde el género romántico, pasando por el thriller, hasta incluso la comedia. Ya en la pequeña pantalla, el actor debutó en 1993 en 'Dinosaur Teacher', ficción a la que ha ido sumando más a lo largo de los años, superando por poco la decena de papeles televisivos. Entre ellos, se encuentra su fichaje por 'Chief of Staff', serie de 2019 incluida en el catálogo de Netflix, en la que el actor también estaba al frente del reparto con una interpretación por la que fue nominado ese mismo año en los Korea Drama Awards.

Dicha producción, de hecho, supuso su regreso a televisión después de una década centrado en el mundo del cine y otros ámbitos profesionales. Y es que Lee no ha apostado solo por el campo de la interpretación a lo largo de los años, sino que también se ha adentrado en el mundo empresarial a través de sectores como la restauración, el inmobiliario o el del entretenimiento: el intérprete es dueño de una cadena de restaurantes de lujo e incluso ejerce como interiorista tras estudiar en una escuela de arte, al igual que posee una productora junto a su amigo y compañero de profesión, Jung Woo-sung. Figura destacada de la interpretación en Corea del Sur, gracias a una carrera consolidada, 'El juego del calamar' ha catapultado aún más a Lee, cuya cuenta de Instagram ya acumula 2,8 millones de seguidores.

2 Park Hae-soo es Cho Sang-woo

Park Hae-soo en la piel de Sang-woo en 'El juego del calamar' y en uno de sus posados

Park Hae-soo es otro de los actores que han logrado destacar con su papel en 'El juego del calamar', concretamente, al dar vida al empresario arruinado y viejo amigo de la infancia de Gi-hun, Cho Sang-woo. Nacido el 21 de noviembre de 1981, Park no es tan veterano en el mundo de la interpretación como su compañero Lee, puesto que su carrera en el mundo audiovisual se remonta a 2015, el actor ya cuenta en su trayectoria profesional con varias películas y series, entre las que destaca su trabajo en 'Prison Playbook', uno de los doramas más exitosos de Corea del Sur, que se emitió entre 2017 y 2018.

Aunque se sumergió en el mundo de la interpretación a mediados de la década de los 2000, su intervención en dicha serie y, ahora, en 'El juego del calamar', han llevado a Park a situarse como un destacado actor no solo dentro de su país, sino también fuera de sus fronteras, hasta el punto de que la reciente creación de su cuenta en Instagram ya acumula 1,7 millones de seguidores a pesar de tener solo cinco publicaciones. Además, Park ya cuenta con hasta tres galardones por su trabajo como intérprete: su papel como Lee Chan-woo en la película "Yangjamoolrihak" de 2019 le otorgó los galardones a Mejor actor de los Blue Dragon Awards y los Chunsa Film Art Awards en 2019 y 2020, respectivamente.

Estos logros se producían después de que, en 2018, obtuviera otro reconocimiento en la misma categoría, en los Premios Seúl, gracias a su interpretación en la serie 'Prison Playbook', disponible en Netflix, compañía que ha querido volver a apostar por el trabajo de Park de cara a un futuro próximo: hace apenas unos días, el actor era confirmado como parte del reparto de la adaptación coreana de 'La Casa de Papel', donde tomará el testigo de Pedro Alonso en su papel de Berlín. Un nuevo proyecto que se prevé que arranque su rodaje a finales de este mismo año, con el objetivo de que llegue al catálogo de Netflix en algún momento del 2022.

3 Oh Young-soo como Oh Il-nam

Oh Young-soo dentro y fuera de su papel como Oh Il-nam en 'El juego del calamar'

Oh Young-soo se ha dado a conocer en 'El juego del calamar' a través de su tierno papel como el anciano Oh Il-nam, el primer jugador reclutado y el más anciano de los 456 participantes. Oh nació el 19 de octubre de 1944 y volcó su faceta como actor profesional en el teatro, donde habría intervenido en más de doscientas producciones y ha formado parte de la Compañía Nacional de Teatro de Corea entre 1987 y 2010.

Finalmente, en 2002, el intérprete dio el salto ante las cámaras como protagonista de la película "A Little Monk", a la que siguió "Primavera, verano, otoño, invierno... y primavera", un año más tarde. Desde entonces, Oh ha trabajado en escasas producciones audiovisuales, puesto que siempre se ha caracterizado en ser bastante selectivo con sus papeles, hasta alcanzar unas seis producciones televisivas como parte de su carrera interpretativa, incluyendo 'El juego del calamar'. Entre sus ficciones más destacadas, podemos encontrar 'Queen Seondeok' (2009) o 'God of War' (2012), serie en la que coincidió con Park, quien también formaba parte del reparto.

4 Jung Ho-yeon interpreta a Kang Sae-byeok

Jung Ho-yeon en su papel en 'El juego del calamar' y fuera de la serie

Para Jung Ho-yeon, dar vida en 'El juego del calamar' a Kang Sae-byeok, una distante ladrona que busca traer a su madre a Corea del Sur y vivir en paz con ella y su hermano pequeño, se ha convertido en su primera experiencia en el mundo de la actuación. Nacida el 23 de junio de 1994 en Seúl, Jung ha estado trabajando como modelo, faceta por la que, en 2013, ocupó el segundo puesto en Korea's Next Top Model, a la que siguieron enormes campañas publicitarias.

Jung comenzó su carrera a los 16 años, como modelo freelance, hasta debutó internacionalmente de la mano de Louis Vuitton seis años después, y se ha convertido recientemente en embajadora de dicha marca. Desde entonces, la ahora también actriz ha trabajado para prestigiosas empresas de moda como Chanel o Versacce, al igual que ha sido portada de influyentes revistas como Vogue Corea, Vogue Japón o Harper's Bazaar Corea.

Todo ello se produjo antes de que su agencia le propusiera presentarse al casting de 'El juego del calamar' y obtuviera así su primer papel en el mundo de la interpretación, varios años después de haber intervenido en varios vídeos musicales desde 2013, acompañando a artistas como Lee Hyori, Pharrell Williams o Hot Potato. La popularidad de 'El juego del calamar' y su papel, que ni ella misma esperaba obtener dado que era su primer intento en el mundo de la interpretación, la han llevado a alcanzar una enorme popularidad que se ve muy reflejada en su cuenta de Instagram: Jung contaba con 400.000 seguidores, cifra que ahora está cerca de los 17,5 millones, lo que la ha convertido en la actriz coreana con mayor número de seguidores en dicha red social.

5 Heo Sung-tae como Jang Deok-su

Heo Sung-tae caracterizado como Deok-su en 'El juego del calamar' y más allá de la serie

Heo Sung-tae nació el 20 de octubre de 1976 en Busan y ha conseguido destacar en 'El juego del calamar' gracias a su papel como el despiadado mafioso Jang Deok-su. Con él, Heo ha llegado a alcanzar 1,6 millones de seguidores en su cuenta personal de Instagram, donde lleva compartiendo momentos de su vida desde 2016, especialmente imágenes de sus dos gatos. Su carrera interpretativa, sin embargo, no se remonta mucho más tiempo atrás: comenzó en 2011, cuando ingresó en el talent show 'Miraculous Audition' a la que, un año después, siguió su primera película, "Masquerade".

Desde entonces, Heo ha estado ligado tanto al mundo del cine como de la televisión. Fue el primero de ellos el que le trajo una fama notable en 2016, cuando logró destacar con su trabajo en el thriller "The Age of Shadows", tras lo cual el coreano ha ido sumando casi una veintena de films a su carrera profesional. En el caso de la televisión, Heo ha ostentado cerca de una quincena de papeles, entre los que destacan ficciones como 'Beyond Evil' y 'Racket Boys', disponible en Netflix, a las que pronto sumará 'Mar de la tranquilidad', serie distópica en proceso de postproducción a cargo de la misma compañía.

6 Anupam Tripathi da vida a Ali Abdul

Anupam Tripathi como Ali Abdul en 'El juego del calamar' y fuera de su papel

Anupam Tripathi se ha ganado el corazón de los seguidores de 'El juego del calamar' con su interpretación del tierno, educado e inocente Ali Abdul, un inmigrante que llega a Corea del Sur con el fin de dar una buena vida a su familia. Nacido el 2 de noviembre de 1988 en Nueva Delhi, Tripathi reside en Corea del Sur desde 2010 y se graduó en la Universidad Nacional de Artes de Corea, etapa en la que comenzó a actuar en doramas y campañas publicitarias, como primero "pinitos" en el mundo de la interpretación.

Sin embargo, su trabajo interpretativo ante las cámaras no se dio hasta 2014, año en el que formó parte del reparto de la película "Oda a mi padre", a la que siguieron varios films más hasta que, en 2016, pasó a formar parte del elenco de 'Descendientes del sol', en el que era su primer papel destacado tras pasar por dos producciones televisivas previas. Desde entonces, Tripathi ha formado parte de cerca de una decena de films coreanos, al igual que ha intervenido en otras tantas series, como 'Pasillos de hospital' o 'A Taxi Driver'.

Este mismo año, Tripathi no solo ha podido ser visto en 'El juego del calamar', sino que también ha formado parte de dos films estrenados este mismo año: "Barrenderos espaciales" y "The 8th Night", ambos de Netflix. De este modo, Tripathi ha visto disparada su fama tanto dentro como fuera de Corea del Sur, hasta el punto de que su papel en 'El juego del calamar' ha conseguido que el actor pase de tener 10.000 seguidores en Instagram, a tres millones. La cifra, de hecho, aumentó en un millón en tan solo cinco días, después de que Tripathi colgara una imagen celebrando los dos millones a principios de octubre.

7 Kim Joo-ryoung es Han Mi-nyeo

Kim Joo-ryoung en una de sus escenas de 'El juego del calamar' como Mi-nyeo y en uno de sus posados

Nacida el 10 de septiembre de 1976, Kim Joo-ryoung se incorporó a 'El juego del calamar' para dar vida a la descarada Han Mi-nyeo, que ha dado momentos de los más curiosos a lo largo de la serie de Netflix. Sin embargo, esta no es la primera vez que la actriz ha trabajado para la compañía: el pasado año, la empresa estrenó su serie original 'The School Nurse Files', en la que Kim intervino brevemente. En cuanto a los inicios de su carrera profesional ante las cámaras, se remontan al año 2000, cuando pasó a formar parte del reparto de la película "Plum Blossom", después de haber debutado anteriormente sobre las tablas.

Se iniciaba así una carrera profesional más prolífica, por el momento, en cine que en televisión, con más de una veintena de títulos en el primero y alrededor de una docena en la segunda, a la que Kim sumará el dorama 'Sabotage City', cuyo está previsto para el próximo año. Gracias a su fama por el éxito de 'El juego del calamar', la actriz ya acumula cerca de 1,8 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, donde ha compartido varias imágenes del rodaje e incluso alguna que otra broma de internet sobre su personaje.

8 Wi Ha-joon da vida a Hwang Jun-ho

Wi Ha-joon en su actuación como Jun-ho en 'El juego del calamar' y fuera de la serie

Wi Ha-joon, nacido el 5 de agosto de 1991 en Jeolla, es el encargado de dar vida al detective Hwang Jun-ho, que se ve envuelto en 'El juego del calamar' a raíz de la búsqueda de su hermano. Al igual que Jung, Wi es un modelo surcoreano muy conocido en su país de origen, que se graduó en el Departamento de Teatro y Cine de la Universidad de Sungkyul antes de que, en 2015, diera su primer salto a la interpretación con un pequeño papel en la película "Coin Locker Girl", unos tres años después de que participara en un corto en 2012, y antes de que, en 2016, se introdujera en el mundo de la televisión con 'Goodbye Mr. Black'.

Su primer papel destacado llegó en 2017, cuando formó parte del dorama 'My Golden Life', tras lo cual, un año más tarde, fichó como actor de la película "Gonjiam: Haunted Asylum", con la que aumentó notablemente su popularidad en Corea del Sur. Hasta la fecha, Wi ha dedicado su carrera como actor tanto al cine como a la televisión, con alrededor de diez producciones en cada ámbito. En el caso de la pequeña pantalla, el coreano ha dado vida a múltiples personajes en ficciones como 'Something in the Rain' (2018), 'El amor es un capítulo aparte' (2019), ambas disponibles en Netflix, o '18 otra vez' (2020).

Además de sus facetas como modelo y actor, Wi también tiene talento para la música, aspecto que ha podido verse incluido en doramas en los que ha participado, como 'Matrimonial Chaos', en el que interpreta el tema "Maybe it's too late". El coreano es, además, otro de los actores principales de 'El juego del calamar' con mayor número de seguidores en Instagram, donde ya supera los 7,2 millones, cuando antes solo contaba con trescientos mil. A ello se suma el hecho de que, a raíz de su popularidad internacional con su papel en la serie de Netflix, su última sesión de fotos para Men's Health, revista en la que ha sido portada, ha revolucionado a sus fans de todo el mundo.

9 Lee Byung-hun interpreta a The Front Man

Lee Byung-hun dando vida al líder de 'El juego del calamar' y en uno de sus posados

Lee Byung-hun es otro de los actores principales de 'El juego del calamar', aunque apenas muestra su rostro, puesto que da vida al líder de los peligrosos juegos, de nombre Hwang In-ho, siempre oculto bajo una extraña máscara que lo diferencia de los demás. Nacido el 12 de julio de 1970 en Hangul, el actor ha sido muy popular en su país de origen gracias a una carrera que se remonta a 1991, cuando ostentó un pequeño papel en la serie 'Asphalt My Hometown'.

A lo largo de sus treinta años de carrera profesional, Lee ha obtenido cerca de una cuarentena de premios, tanto a nivel nacional como en distintos festivales de cine, al igual que otras tantas nominaciones. De hecho, el coreano ha participado en cinco de las cincuenta películas coreanas más taquilleras de la historia del país e incluso fue el primer surcoreano en participar en una gala de los Oscar, como presentador de una de las categorías, en la edición que se celebró en 2016. Su salto a la fama se produjo gracias a la película "Joint Security Area", en el año 2000, tras lo cual su carrera se consolidó aún más a ojos de la audiencia con su fichaje en series como 'All In' (2003) e 'Iris' (2009).

A nivel internacional, Lee fue reconocido por su trabajo en "A Bittersweet Life" (2005) o, el más reciente, "I saw the devil" (2010). Tan solo tres años más tarde, el intérprete dio el salto a Hollywood al formar parte del reparto de "G.I. Joe: La venganza", tras lo cual llegaron otros títulos más conocidos para el público español como "Red 2" (2013) o "Terminator Génesis" (2013). Una prolífica y prestigiosa carrera con la que Lee ha reunido cerca de cuarenta films y veinticinco producciones televisivas, al igual que otras tantas producciones audiovisuales. Entre sus próximos proyectos, se encuentra la adaptación de "Our Blues", novela de la famosa escritora de K-Dramas, Noh Hee-kyung, que contará con Lee al frente de un reparto compuesto por varios de los actores más populares de Corea del Sur, como Uhm Jung-hwa, Cha Seung-won, Han Ji-min, Lee Jung-eun, Shin Min-ah y Kim Woo-bin, quienes nunca habían tenido ocasión de trabajar juntos en un dorama.

10 Gong Yoo como The Salesman

Gong Yoo como parte de 'El juego del calamar' y fuera de la ficción

Cerrando la lista de actores principales, podemos encontrar a Gong Ji-Chul, más conocido como Gong Yoo, quien, a pesar de no contar con un papel especialmente destacado en 'El juego del calamar', es quizás uno de los rostros que podrían ser más familiares para el público español, a raíz de su papel protagonista en la popular película "Train to Busan" (2016). El actor da vida al encargado de "reclutar" a los jugadores y, de hecho, es el encargado de poner a prueba al personaje protagonista al que da vida Lee Jung-jae antes de entregarle la tarjeta con la que pudo acceder finalmente a los juegos.

Nacido el 10 de julio de 1979, Gong Yoo comenzó su carrera interpretativa en el año 2001, cuando fue elegido como parte del reparto de la cuarta temporada de la serie 'Schoool', después de participar esporádicamente en varios K-Dramas. Entre los títulos más destacados de su trayectoria profesional, el coreano ha trabajado en producciones televisivas como 'El príncipe del café' (2007) o 'Guardian: The Lonely and Great God' (2016).

Gracias a este último trabajo, Gong Yoo obtuvo el galardón a Mejor actor en 2017 en los Baek Sang Art Awards, apenas un año después de que consiguiera el gran premio en los Korean Film Actor's Association Awards por su interpretación en la película "A man and a Woman". Entre sus proyectos más cercanos, se encuentra 'Mar de la tranquilidad', serie producida por Netflix en la que coincide con Heo Sung-tae como miembro del reparto.