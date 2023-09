Por Fernando S. Palenzuela |

Pese a las informaciones que surgieron tras conocerse el asesinato de Edwin Arrieta presuntamente cometido por Daniel Sancho, Rodolfo Sancho se encontraba en España sin poder trasladarse a Tailandia. Finalmente, ha conseguido viajar para ver a su hijo y conocer de primera mano en qué estado se encuentra y cómo está transcurriendo el proceso de la investigación.

Rodolfo Sancho

Tras ver a su hijo por primera vez, los periodistas esperaban en la puerta de la cárcel de Koh Samui para conocer las impresiones del actor. Sin embargo,: "Para esa parte de la prensa que creen que yo estoy tirado por los suelos llorando... Eso no soy yo, ¿vale?". A esto añadió que, ya que había "dos formas de tomarse las cosas cuando vienen en la vida, como una desgracia o como un reto".

El intérprete aseguró que no volvería a conceder declaraciones en Tailandia, pero tras el revuelo organizado por sus palabras, antes de visitar a Daniel Sancho por segunda vez, ha sido él quien se ha detenido ante los reporteros. "Como os imagináis, ayer salí de un momento complicado ahí dentro. Quizá la imagen que di fue muy dura, quizá prepotente, no lo sé", confesaba. "Sabéis que siempre he tenido una sonrisa para la prensa. Quiero que se entienda que esto es un mecanismo que yo uso para sentirme firme, para sentirme fuerte y para ayudar a mi hijo".

Así fue su primera visita

Aunque es poca información la que se va desgajando de cómo se encuentra Daniel Sancho en prisión, sí sabemos que su padre estuvo 3 horas en esa primera visita. Además, lo acompañaban sus abogados y una asistenta tailandesa que ha contratado su equipo, tal y como desvelaba la reportera enviada al lugar por 'El programa del verano'.